Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizi kimin hayatını anlatıyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi hangi dönemde geçiyor?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI DİZİSİ HANGİ DÖNEMDE GEÇİYOR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olarak bilinen ünlü denizci Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hayatını anlatıyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI DİZİ KONUSU NE?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatıyor. Hayreddin Paşa devletin kaptan-ı deryasıdır. Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.