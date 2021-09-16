TRT 1 ekranlarının iddialı yapımlarından Barbaros dizisi tarihi bir öneme haiz. Bugün ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan dizide Midilli'den çıkan dört kardeşin, bütün tehlikelere karşı savaşarak yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını mevzu alıyor. En dikkat çeken karakterler içinde Hızır Reis yer ediniyor. Peki, Barbaros Hızır Hayrettin Paşa (Hızır Reis) kimdir, tarihte var mı? Hızır Reis'i oynayan Ulaş Tuna Astepe kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
BARBAROS HIZIR HAYRETTİN PAŞA (HIZIR REİS) KİMDİR, TARİHTE VAR MI?
Barbaros Hayreddin Paşa veya gerçek adıyla Hızır Reis (1478; Midilli - 4 Temmuz 1546; İstanbul), Osmanlı İmparatorluğu'nun ünlü denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası. Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi.
Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'ti. Ona, "dinin hayırlısı" anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetinden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra kendisi tarafından da kullanılmıştır. Bazı tarihçiler bu ismin Oruç'a kızıla çalan sakalı yüzünden verildiğini (İt. barba: sakal, rossa: kızıl) söylerken, Halil İnalcık bu ismin "Baba Oruç"un bozulmasından oluşmuş olabileceğini söylemektedir.