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    • 15.09.2021 14:36
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    • 15.09.2021 14:36
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    Ece Üner’de akıllara durgunluk veren olay! 'Yeminim var bildiklerimi anlatamam ama yazarım' dedi programda ecel terleri döktü

    Ece Üner’de akıllara durgunluk veren olay! Meryem Gönk, 9 Temmuz’da Afyonkarahisar’da kayıplara karışan 40 yaşındaki eşi Osman Gönk’ün hayatından endişe ederek “Ece Üner İle Susma” programına başvurdu. Osman Gönk’ün kaybolduğu gün onu en son gören Ali Çelik de programa katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Osman Bey’in Bursa’da olduğunu iddia eden Çelik, gizli bir tanığın programa katılmasıyla ise ecel terleri döktü. İşte detaylar...

    Ece Üner’de akıllara durgunluk veren olay!

    40 yaşındaki 4 çocuk babası Osman Gönk, 9 Temmuz'da Afyonkarahisar'da kayıplara karıştı. Meryem Gönk ise "Ece Üner İle Susma" programına başvurarak eşinin hayatından endişe ettiğini dile getirdi.

    Osman Gönk'ün kaybolduğu gün onu en son gören Ali Çelik de Meryem Gönk ile programa katıldı. Tavırları ve yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Çelik, "Yeminim var bildiklerimi anlatamam ama yazarım" diyerek stüdyoda notlar yazmaya başladı.

    Program sırasında "Osman kaybolmadı, Türkiye içinde bir yerlerde, birkaç gün sonra çıkıp gelir" diyerek herkesi şaşkına çeviren Çelik, Osman Gönk'ün Bursa'da olduğunu iddia ederek dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştı.

    SON SİNYAL TARLADA ÇIKTI!
    Ancak, Osman Gönk'ün telefonunun en son Ali'nin tarlasında sinyali verdiği ortaya çıktı.

    Programın başlarında rahat tavırlar sergileyen Ali Çelik, sinyalin kendi tarlasında çıkması üzerine gerginleşmeye başladı.

    ECEL TERLERİ DÖKTÜRDÜ
    Programa katılan gizli bir tanık ise Ali'ye ecel terleri döktürdü. Tanık, Osman Gönk'ü kaybolduğu gece Ali ve Ali'nin dayısı Mustafa ile birlikte gördüğünü söyledi. Gizli tanık ayrıca "Birlikte Ali'nin tarlasına gittiler. Sonrasında 5-6 el silah sesi duyuldu" şeklinde konuştu.

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    Haberler Televizyon Ece Üner’de akıllara durgunluk veren olay! 'Yeminim var bildiklerimi anlatamam ama yazarım' dedi programda ecel terleri döktü
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