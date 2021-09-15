Ece Üner’de akıllara durgunluk veren olay! 'Yeminim var bildiklerimi anlatamam ama yazarım' dedi programda ecel terleri döktü

40 yaşındaki 4 çocuk babası Osman Gönk, 9 Temmuz'da Afyonkarahisar'da kayıplara karıştı. Meryem Gönk ise "Ece Üner İle Susma" programına başvurarak eşinin hayatından endişe ettiğini dile getirdi.

Osman Gönk'ün kaybolduğu gün onu en son gören Ali Çelik de Meryem Gönk ile programa katıldı. Tavırları ve yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Çelik, "Yeminim var bildiklerimi anlatamam ama yazarım" diyerek stüdyoda notlar yazmaya başladı.

Program sırasında "Osman kaybolmadı, Türkiye içinde bir yerlerde, birkaç gün sonra çıkıp gelir" diyerek herkesi şaşkına çeviren Çelik, Osman Gönk'ün Bursa'da olduğunu iddia ederek dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştı.

SON SİNYAL TARLADA ÇIKTI!

Ancak, Osman Gönk'ün telefonunun en son Ali'nin tarlasında sinyali verdiği ortaya çıktı.

Programın başlarında rahat tavırlar sergileyen Ali Çelik, sinyalin kendi tarlasında çıkması üzerine gerginleşmeye başladı.

ECEL TERLERİ DÖKTÜRDÜ

Programa katılan gizli bir tanık ise Ali'ye ecel terleri döktürdü. Tanık, Osman Gönk'ü kaybolduğu gece Ali ve Ali'nin dayısı Mustafa ile birlikte gördüğünü söyledi. Gizli tanık ayrıca "Birlikte Ali'nin tarlasına gittiler. Sonrasında 5-6 el silah sesi duyuldu" şeklinde konuştu.