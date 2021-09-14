1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da havalimanındaki 'Duty Free' yazısının 'bedava' anlamına geldiğini sanıp aldıkları parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir? ATV'de her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı yaşanıyor. Salı akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz….

Soru: 1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da havalimanındaki 'Duty Free' yazısının 'bedava' anlamına geldiğini sanıp aldıkları parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir?

A: SSCB Buz Hokeyi Milli Takımı oyuncuları

B: Arnavutluk Futbol Milli Takımı oyuncuları

C: Pakistan Çim Hokeyi Milli Takımı oyuncuları

D: Romanya Hentbol Milli Takımı oyuncuları

Doğru cevap: (B) Arnavutluk Futbol Milli Takımı oyuncuları