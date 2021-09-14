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    • Televizyon
    • 14.09.2021 23:42
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    • 15.09.2021 00:00
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    'Duty Free' yazısının 'bedava' anlamına geldiğini sanıp aldıkları parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir?

    1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da havalimanındaki 'Duty Free' yazısının 'bedava' anlamına geldiğini sanıp aldıkları parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir? Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları merak ediliyor. ATV’nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’de her hafta yarışmacılar büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Yarışmada çıkan sorular ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki; 1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da havalimanındaki 'Duty Free' yazısının 'bedava' anlamına geldiğini sanık aldıkları parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir?

    takvim.com.tr
    ’Duty Free’ yazısının ’bedava’ anlamına geldiğini sanıp aldıkları parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir?

    1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da havalimanındaki 'Duty Free' yazısının 'bedava' anlamına geldiğini sanıp aldıkları parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir? ATV'de her hafta Kim Milyoner Olmak İster heyecanı yaşanıyor. Salı akşamı yayınlanan programda çıkan soruların cevapları ise arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz….

    Soru: 1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da havalimanındaki 'Duty Free' yazısının 'bedava' anlamına geldiğini sanıp aldıkları parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir?

    A: SSCB Buz Hokeyi Milli Takımı oyuncuları

    B: Arnavutluk Futbol Milli Takımı oyuncuları

    C: Pakistan Çim Hokeyi Milli Takımı oyuncuları

    D: Romanya Hentbol Milli Takımı oyuncuları

    Doğru cevap: (B) Arnavutluk Futbol Milli Takımı oyuncuları

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    Haberler Televizyon 'Duty Free' yazısının 'bedava' anlamına geldiğini sanıp aldıkları parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir?
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