Masumlar Apartmanı 38. bölüm TRT1 son bölüm izle! 14 Eylül Salı Masumlar Apartmanı yeni bölüm full, HD canlı izle!

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü için geri sayım sona erdi. Yeni sezonun ilk bölümü bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Han, Safiye ve Gülben bu sezonda mutluluğu yakalayabilecek mi? Han İnci'nin ölümü sonrası nasıl bir değişim geçirecek? 38. bölüm itibariyle dizi kadrosuna Melisa Şenolsun da dahil oldu. Dizinin takipçileri Masumlar Apartmanı yeni bölüm full, HD canlı izleme linkini araştırıyor. İşte 14 Eylül Salı Masumlar Apartmanı 38. bölüm TRT1 canlı izleme linki...
MASUMLAR APARTMANI 38. BÖLÜM (YENİ BÖLÜM) İZLE!
Dizinin bu akşam (14 Eylül Salı) yayınlanacak olan yeni sezon bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.
MASUMLAR APARTMANI YENİ SEZON YENİ BÖLÜM TRT 1 FULL, HD CANLI İZLEME LİNKİ
MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?
İnci'nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır. Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han'ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler. Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Han'ın durumu, Naci'nin hastalığı Safiye'nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır.
Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer. Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder. Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar. Ancak apartmana gelen beklenmedik bir misafir işin seyrini değiştirecektir.
OYUNCU KADROSU
Ezgi Mola: Safiye
Birkan Sokullu: Han
Merve Dizdar: Gülben
Melisa Şenolsun: Rüya
Tülay Bursa: Esat'ın annesi Şennur
Mert Asutay: İnci ile Ege'nin babası
Açelya Devrim Yılhan: Safiye, Neriman, Han ve Gülben'in annesi
Selim Can Yalçın: Anıl
Gülrü: Naci'nin eşi
Atilla Şendil: Memduh
Emir Özden: Ege
Esra Ruşan: Esra
Gizem Katmer: Neriman