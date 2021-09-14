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    • 14.09.2021 22:20
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    Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Elif Yörük 32 yıl sonra ailesini buldu öldü zannettiği annesi canlı yayına bağlandı

    Atv ekranlarının sevilen programı Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu. 32 yıl önce henüz 5 yaşındayken ağabeyi ile evlatlık verilen Elif Yörük, Esra Erol’da programında annesinin sesini duydu. Öldü zannettiği annesi ile yıllar sonra ilk kez konuşan Elif Hanım, gözyaşlarına boğuldu. O anlar izleyicilere duygusal anlar yaşattı. İşte detaylar...

    Öldü zannettiği annesi canlı yayına bağlandı!

    37 yaşındaki Elif Yörük, 5 yaşındayken ağabeyiyle birlikte farklı bir aileye evlatlık verildiğini belirterek Esra Erol'da programına başvurmuştu.

    Biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Elif Hanım, kendisini büyüten annesi hayattayken onu üzmemek için girişimde bulunmadığını belirtmişti.

    Aile fertleri hakkındaki gerçeklerle Esra Erol'da yüzleşen Yörük, dört farklı kimlik kullanan babasının yasa dışı işlere bulaştığını ve 1995 yılında vefat ettiğini öğrendi.

    Elif Yörük, babasının fotoğrafını görünce sadece 'nefret' duygusu hissettiğini belirterek "Keşke onunla yüzleşme şansımız olsaydı" ifadelerini kullandı.

        BİYOLOJİK ANNESİ CANLI YAYINA BAĞLANDI
        Elif Yörük'ün biyolojik annesi Fatma Hanım da Esra Erol canlı yayınına görüntülü olarak bağlandı. Canlı yayına bağlanan anne, çocuklarının kendisinden kaçırıldığını söyledi.

        Öte yandan 32 yıldır ailesini arayan Elif Yörük, öldü zannettiği annesinin yaşadığını öğrendi. Esra Erol'da programına bağlanan anne Fatma Hanım, kocasının kendisine şiddet uygulayarak çocuklarını elinden aldığını ifade etti.

        Çocuklarını çok aradığını vurgulayan anne, son evliliğinden iki oğlu ve bir kızı olduğunu belirtti.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Elif Yörük 32 yıl sonra ailesini buldu öldü zannettiği annesi canlı yayına bağlandı
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