Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Elif Yörük 32 yıl sonra ailesini buldu öldü zannettiği annesi canlı yayına bağlandı

37 yaşındaki Elif Yörük, 5 yaşındayken ağabeyiyle birlikte farklı bir aileye evlatlık verildiğini belirterek Esra Erol'da programına başvurmuştu.
Biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Elif Hanım, kendisini büyüten annesi hayattayken onu üzmemek için girişimde bulunmadığını belirtmişti.
Aile fertleri hakkındaki gerçeklerle Esra Erol'da yüzleşen Yörük, dört farklı kimlik kullanan babasının yasa dışı işlere bulaştığını ve 1995 yılında vefat ettiğini öğrendi.
Elif Yörük, babasının fotoğrafını görünce sadece 'nefret' duygusu hissettiğini belirterek "Keşke onunla yüzleşme şansımız olsaydı" ifadelerini kullandı.