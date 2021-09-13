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    • 14.09.2021 09:13
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    • 14.09.2021 09:13
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    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de puan tablosu nasıl? 13 Eylül Yemekteyiz puan durumu:

    13 Eylül 2021 Pazartesi günü itibariyle hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının ilk günü epey çekişmeli geçti. Bugün Özlem Hanım 3 rakibi ve sunucu Zuhal Topal için 5 çeşit yemek hazırladı. Oğulcan Bey ile sık sık atışan Özlem Hanım'ın yemek sonrası diğer yarışmacılardan ve Zuhal Hanım'dan kaç puan aldığı merak ediliyor. İşte Yemekteyiz puan durumu: Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de gün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı...

    takvim.com.tr
    13 Eylül Yemekteyiz puan durumu: Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de puan tablosu nasıl?

    13 Eylül itibariyle yeni sezona başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bugünkü puan durumu merak ediliyor. 4 yarışmacının 5 çeşit yemek yaparak puan almaya çalıştığı programda bugün Özlem Çelik rakiplerini evinde ağırladı. Şeker parek ve ana yemekleriyle masa hazırlayan Özlem Hanım'a kim kaç puan verdi? 13 Eylül Yemekteyiz puan durumu belli oldu mu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de puan tablosu nasıl? İşte detaylar...

    13 EYLÜL YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

    Özlem Hanım'a diğer yarışmacıların verdiği puanlar şöyle;

    Oğulcan: 4

    Zübeyde: 5

    Büşra: 4

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