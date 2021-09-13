Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de puan tablosu nasıl? 13 Eylül Yemekteyiz puan durumu:

13 Eylül itibariyle yeni sezona başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bugünkü puan durumu merak ediliyor. 4 yarışmacının 5 çeşit yemek yaparak puan almaya çalıştığı programda bugün Özlem Çelik rakiplerini evinde ağırladı. Şeker parek ve ana yemekleriyle masa hazırlayan Özlem Hanım'a kim kaç puan verdi? 13 Eylül Yemekteyiz puan durumu belli oldu mu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de puan tablosu nasıl? İşte detaylar...

13 EYLÜL YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

Özlem Hanım'a diğer yarışmacıların verdiği puanlar şöyle;

Oğulcan: 4

Zübeyde: 5

Büşra: 4