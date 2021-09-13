Esra Erol bir anne-babanın daha gözyaşını dindirdi! Kayıp kızlarına canlı yayında kavuştular şiddet iddiası dikkat çekti

Evlerinde, kızlarının anlattığı kadar büyük şiddet olaylarının yaşanmadığını iddia eden Pürenli ailesi ise Rüveyda'yı eve dönmeye ikna etmeye çalıştı. Genç kızın başına bir şey gelmesinden büyük endişe duyduğunu ifade eden anne Hülya Pürenli, "Kızım eve dönsün. Biz ne istiyorsa onu yapacağız" derken baba Veysel Pürenli de "Biz günlerdir perişan olduk. Onun farklı bir yerde yaşamasını istemiyoruz. Yanımızda istiyoruz" diye konuştu.