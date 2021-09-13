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    • 13.09.2021 19:09
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    Esra Erol bir anne-babanın daha gözyaşını dindirdi! Kayıp kızlarına canlı yayında kavuştular şiddet iddiası dikkat çekti

    Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol’da programında duygusal anlar yaşandı. Başarılı sunucu Esra Erol, Veysel- Hülya Pürenli’nin yardım çağrısını karşılıksız bırakmadı ve anne-babayı evden kaçan kızları Kadriye Rüveyda ile canlı yayında buluşturdu. 26 Temmuz tarihinde evi terk eden genç kızın, ailesi hakkında söyledikleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...

    Esra Erol bir anne-babanın daha gözyaşını dindirdi!

    Veysel- Hülya Pürenli, 26 Temmuz tarihinde evi terk eden kızları Rüveyda Kadriye Pürenli'yi bulmak için Esra Erol'da programına başvurarak yardım istemişti. Esra Erol ile ekibi, Rüveyda Kadriye'ye ulaşarak canlı yayına bağlamıştı.

    Esra Erol'da programının canlı yayınında ise Pürenli ailesi, kızlarına kavuştu. Evi terk eden kızlarıyla günler sonra bir araya gelen anne - baba büyük bir mutluluk yaşarken Kadriye Rüveyda'nın söyledikleri dikkat çekti.

    Ailesi ile yüzleşen Rüveyda, bir önceki bölümde yanlış anlaşıldığını belirterek evi sadece ailesinin baskılarından dolayı terk etmediğini söyledi. Genç kız, ailesinin kendisine hiçbir konuda inanmadığını vurgulayarak şiddet gördüğünü iddia etti.

    Çocukluğundan bu yana fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne süren Rüveyda Kadriye, geçmişteki anılarından bahsetti. Haftalar önce evi terk eden genç kız, "Sadece annemden ve babamdan değil, aynı zamanda ağabeyimden de şiddet gördüm" dedi.

        'KAÇTIĞIM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM'
        Küçük bir kasabadan yaşadıklarını anlatan Rüveyda Kadriye, kendisini her zaman baskı altında hissettiğini açıkladı. Bir kova taşıma meselesinden dolayı babasından şiddet gördüğünü dile getiren 19 yaşındaki Rüveyda, "Kovayı taşıyamadığım için babam saçlarımdan tutup kafamı koltuğa vurdu. Böyle bir evden kaçtığım için pişman değilim" sözlerini kullandı.

        Evlerinde, kızlarının anlattığı kadar büyük şiddet olaylarının yaşanmadığını iddia eden Pürenli ailesi ise Rüveyda'yı eve dönmeye ikna etmeye çalıştı. Genç kızın başına bir şey gelmesinden büyük endişe duyduğunu ifade eden anne Hülya Pürenli, "Kızım eve dönsün. Biz ne istiyorsa onu yapacağız" derken baba Veysel Pürenli de "Biz günlerdir perişan olduk. Onun farklı bir yerde yaşamasını istemiyoruz. Yanımızda istiyoruz" diye konuştu.

        EVE DÖNMEK İSTEMEDİ!
        Hedefinin konservatuvar okumak olduğunu vurgulayan Rüveyda Kadriye ise ailesinin yanına dönmek istemediğini ifade etti. Ailesini her gün arayacağını belirten genç kız, ayrı yaşamanın kendisi açısından daha iyi olacağını söyledi. Esra Erol, kameraların ardında genç kızın ailesiyle bir kez daha görüşmesini istedi.

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