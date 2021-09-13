Esra Erol bir anne-babanın daha gözyaşını dindirdi! Kayıp kızlarına canlı yayında kavuştular şiddet iddiası dikkat çekti

Veysel- Hülya Pürenli, 26 Temmuz tarihinde evi terk eden kızları Rüveyda Kadriye Pürenli'yi bulmak için Esra Erol'da programına başvurarak yardım istemişti. Esra Erol ile ekibi, Rüveyda Kadriye'ye ulaşarak canlı yayına bağlamıştı.
Esra Erol'da programının canlı yayınında ise Pürenli ailesi, kızlarına kavuştu. Evi terk eden kızlarıyla günler sonra bir araya gelen anne - baba büyük bir mutluluk yaşarken Kadriye Rüveyda'nın söyledikleri dikkat çekti.
Ailesi ile yüzleşen Rüveyda, bir önceki bölümde yanlış anlaşıldığını belirterek evi sadece ailesinin baskılarından dolayı terk etmediğini söyledi. Genç kız, ailesinin kendisine hiçbir konuda inanmadığını vurgulayarak şiddet gördüğünü iddia etti.
Çocukluğundan bu yana fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne süren Rüveyda Kadriye, geçmişteki anılarından bahsetti. Haftalar önce evi terk eden genç kız, "Sadece annemden ve babamdan değil, aynı zamanda ağabeyimden de şiddet gördüm" dedi.