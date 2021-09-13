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    • Televizyon
    • 13.09.2021 14:45
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    • 13.09.2021 14:45
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    Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 16. sezon hangi tarihte yayınlanacak? İşte fragman…

    Gündemde dizi severler tarafından yoğun bir şekilde Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 16.sezonu ile izleyici karşısına çıkacak ve kadroya yeni isimler de eklendi. Cuma akşamlarının severek izlenen dizisi ile ilgili araştırmalar Eylül ayının gelmesi ve dizilerin yeni sezonlarına başlamasıyla birlikte hız kazandı. Peki Arka Sokaklar 16. sezon hangi tarihte yayınlanacak? İşte fragman…

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?

    Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 16. sezon hangi tarihte yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'nin sevilen polisiye dizisi uzun yıllardır yayınlanıyor ve yeni sezonu için geri sayım başladı. Fragmanı ve yeni sezondan ilk karelerin yayınlandığı Arka Sokaklar izleyicilerle ne zaman buluşacak? Beklenen tarih belli oldu…

    ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Arka Sokaklar yeni sezonu ile 17 Eylül Cuma günü saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak.

    ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

    Aycan, Engin Müdürün bebeğini kaçırıyor. Savcı Faruk'un yerini bulmak için emniyet kırmızı alarmdadır. Aycan ise, Engin Müdür'ün bebeğini kaçırmak üzere pusudadır ve Ferhat Mazı hakkında ekibin işine yarayacak bir bilgiyi Ezgi'ye iletir. İfşa edilmenin cezasını kesmek adına harekete geçen Ferhat'ın, ekipten ve Aycan'dan alacağı intikam ağır olacaktır.

    Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı, Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü, Tunç Oğuz ve Gizem Terzi'nin önemli karakterleri canlandırdığı Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna iki yeni isim katıldı.Oğuz Peçe, diziye 'Komiser Yardımcısı Emre' rolüyle dahil oldu. Deniz Çatalbaş da yeni sezonda 'Komiser Yardımcısı Aslı' karakteriyle seyirci karşısında olacak.

        Arda, Cemal ve Ezgi trafik ekipleriyle birlikte görevdeyken kontrole girmek istemeyen Kazım, bir polise çarpıp kaçar. Ekibimiz Kazım'ı yakalar ve adliyeye sevk eder. Adliyeden kaçmak üzere plan yapan Kazım, insanları rehin alarak olay çıkarır. O sırada Pınar ve Ali, boşanma davalarını geri çekmek için adliyeye gelmiştir. Rıza Baba'da adliyededir. Pınar ve Ali'nin davasının düştüğünü öğrenen Rıza Baba tepkisini koyar. Bu sırada adliye binasında hareketlilik başlamıştır. Silah seslerini duyan Rıza Baba ve Ali irkilirler. Pınar Adliye'den dışarıya çıkartılır. Rıza Baba ve Ali içeride kalır.

        Aldığı yurt dışı bazlı proje teklifinin heyecanını yaşayan Tekin, bir de Zeliha'ya teklif gelmesiyle çifte mutluluk yaşar. Zeliha bir yanı buruk olsa da ayağına gelen bu fırsatı geri tepmek istememektedir. Hüsnü'nün de rızasını alarak Tekin ve Zeliha Almanya yolcusudur…
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        Haberler Televizyon Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 16. sezon hangi tarihte yayınlanacak? İşte fragman…
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