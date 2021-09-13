Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 16. sezon hangi tarihte yayınlanacak? İşte fragman…

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 16. sezon hangi tarihte yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'nin sevilen polisiye dizisi uzun yıllardır yayınlanıyor ve yeni sezonu için geri sayım başladı. Fragmanı ve yeni sezondan ilk karelerin yayınlandığı Arka Sokaklar izleyicilerle ne zaman buluşacak? Beklenen tarih belli oldu…
ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Arka Sokaklar yeni sezonu ile 17 Eylül Cuma günü saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak.
ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Aycan, Engin Müdürün bebeğini kaçırıyor. Savcı Faruk'un yerini bulmak için emniyet kırmızı alarmdadır. Aycan ise, Engin Müdür'ün bebeğini kaçırmak üzere pusudadır ve Ferhat Mazı hakkında ekibin işine yarayacak bir bilgiyi Ezgi'ye iletir. İfşa edilmenin cezasını kesmek adına harekete geçen Ferhat'ın, ekipten ve Aycan'dan alacağı intikam ağır olacaktır.
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı, Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü, Tunç Oğuz ve Gizem Terzi'nin önemli karakterleri canlandırdığı Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna iki yeni isim katıldı.Oğuz Peçe, diziye 'Komiser Yardımcısı Emre' rolüyle dahil oldu. Deniz Çatalbaş da yeni sezonda 'Komiser Yardımcısı Aslı' karakteriyle seyirci karşısında olacak.