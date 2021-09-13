Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı: Nalan kalıplarını yıkabilecek mi? Camdaki Kız yeni bölümünde neler yaşanacak?

Kanal D'nin konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede fenomen hala gelen dizisi Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı yayınlandı ve hemen izlenmeye başlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizi yeni sezonuna geçtiğimiz hafta başladı ve bu hafta yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler Camdaki Kız yeni bölümünde neler yaşancak? Sorusuna yanıt arıyor. Feride'nin yaptıkları ortalığı karıştırıyor ve Nalan'ın kalıplarını yıkıp yıkamayacağı merak konusu oldu. İşte Camdaki Kız fragmanı…
CAMDAKİ KIZ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Nalan sınırlarını aşmaya çalışıyor!
Hayatı boyunca Feride'nin ikazlarıyla karşılaşan Nalan, evliliğinde ve yeni hayatında kalıplarını yıkmaya çalışmaktadır. Öte yandan Feride'nin Nalan hakkında sakladığı sır açığa çıkmak üzeredir.
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Feride, Nalan'ı Koroğlu Ailesi'nin yanına gönderirken Nalan'ı Muzaffer'e emanet etmesi, oldukça ağır gelir.
Feride, Nalan'ı Koroğlu Ailesi'nin yanına gönderirken Nalan'ı Muzaffer'e emanet eder. Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer'e emanet ederken, Muzaffer'e yaşadıkları ağır gelir ve uzaklara gitmeyi planlar.
CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.