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    • 13.09.2021 15:01
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    • 13.09.2021 15:01
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    Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı: Nalan kalıplarını yıkabilecek mi? Camdaki Kız yeni bölümünde neler yaşanacak?

    Kanal D’nin geçtiğimiz sezon başlayan ve kısa sürede sevilen dizisi Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı yayınlandı ve izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Heyecan dolu sahneleri ile yeni sezon ilk bölümü izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı ve büyük ilgi uyandırdı. Peki baskıcı bir anne ile büyüyen Nalan kalıplarını yıkabilecek mi? Hayatıyla ilgili büyük gerçeği öğrenebilecek mi? Camdaki Kız yeni bölümünde neler yaşancak? Camdaki Kız’da ortalık karışacak gibi görüyor…

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı: Nalan kalıplarını yıkabilecek mi?

    Kanal D'nin konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede fenomen hala gelen dizisi Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı yayınlandı ve hemen izlenmeye başlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizi yeni sezonuna geçtiğimiz hafta başladı ve bu hafta yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler Camdaki Kız yeni bölümünde neler yaşancak? Sorusuna yanıt arıyor. Feride'nin yaptıkları ortalığı karıştırıyor ve Nalan'ın kalıplarını yıkıp yıkamayacağı merak konusu oldu. İşte Camdaki Kız fragmanı…

    CAMDAKİ KIZ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

    Nalan sınırlarını aşmaya çalışıyor!

    Hayatı boyunca Feride'nin ikazlarıyla karşılaşan Nalan, evliliğinde ve yeni hayatında kalıplarını yıkmaya çalışmaktadır. Öte yandan Feride'nin Nalan hakkında sakladığı sır açığa çıkmak üzeredir.

    CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Feride, Nalan'ı Koroğlu Ailesi'nin yanına gönderirken Nalan'ı Muzaffer'e emanet etmesi, oldukça ağır gelir.

    Feride, Nalan'ı Koroğlu Ailesi'nin yanına gönderirken Nalan'ı Muzaffer'e emanet eder. Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer'e emanet ederken, Muzaffer'e yaşadıkları ağır gelir ve uzaklara gitmeyi planlar.

    CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

    Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

        CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

        Burcu Biricik-Nalan
        Feyyaz Şerifoğlu-Sedat
        Devrim Yakut-Gülcihan
        Hande Ataizi-Cana
        Feri Baycu Güler-Döndü
        Nur Sürer-Feride
        Şerif Erol-Adil
        Hamza Yazıcı-Tako

        Merve Polat-Billur
        Nihal Menzil-Hafize
        Selma Ergeç-Selen
        Tuğrul Tülek-Levent
        Tamer Levent-Rafet
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        Haberler Televizyon Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı: Nalan kalıplarını yıkabilecek mi? Camdaki Kız yeni bölümünde neler yaşanacak?
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