Gelinim Mutfakta Hazal kimdir, kaç yaşında, nereli? Kaynana Bedriye kimdir?

GELİNİM MUTFAKTA HAZAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gelinim Mutfakta'ya bu hafta katılan Hazal Hanım evli ve 2 çocuk sahibi. 1 kız ve 1 erkek çocuğu olan genç yarışmacı Kayınvalidesi Bedriye Hanım ile programa dahil oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BEDRİYE HANIM KİMDİR?

Bedriye Hanım programa gelir gelmez sunucu Demet Akalın'a, ''Gelini aldım, altınları almaya geldim'' diyerek ne kadar hırslı olduğunu belli etti. Demet Akalın da, ''İlk kez bir gelinde ateş görüyorum, gözlerde ateş'' diye konuştu.

Bedriye Hanım, programda en çok altın kazan Yağnur'u devriceğini söyledi. Yağnur da geri kalmayarak, ''Onlar konuşsun anca ben bu hafta da altınları koluma takacağım'' dedi.