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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 12.09.2021 10:27
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    • 12.09.2021 10:30
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    TV yayın akışı 12 Eylül 2021! Bugün TV'de neler var? Pazar ATV, Show TV, Kanal D, TV 8, Star TV, TRT 1 yayın akışı

    12 Eylül 2021 TV yayın akışı sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Hafta sonu Pazar günü ATV, Show TV, Kanal D, TV 8, Star TV'de hangi dizi, film ve programların olduğu merak ediliyor. Bu kapsamda Bugün TV'de neler var? Hangi dizi ve programlar var? sorularının yanıtları gündemde yer alıyor. İşte12 Eylül 2021 Pazar ATV, Show TV, Kanal D, TV 8, Star TV, TRT 1 yayın akışı...

    takvim.com.tr
    Pazar ATV, Show TV, Kanal D, TV 8, Star TV yayın akışı

    12 Eylül 2021 Pazar günü ATV'de İkimizin Sırrı 6. bölümüyle ekranlarda olacak. Kanal D'de ise Çember: Sırlar Apartmanı adlı Türk filmi yer alacak. Pazar ATV, Show TV, Kanal D, TV 8, Star TV yayın akışı bir hayli merak ediliyor. Bugün hangi kanalda hangi dizi, film ve programların olduğu araştırılıyor. Hafta sonunu evde geçiren milyonlarca kişi TV'de nelerin olduğunu öğrenmek istiyor. Bugün TV'de neler var? İşte 12 Eylül 2021 Pazar ATV, Show TV, Kanal D, TV 8, Star TV, TRT 1 yayın akışı....

    ATV 12 EYLÜL PAZAR YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu

    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

    11:45 Dizi TV

    12:35 Yalan Dolan

    14:05 İkimizin Sırrı

    17:05 Bizim Hikaye

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 İkimizin Sırrı

    TV8 12 EYLÜL PAZAR YAYIN AKIŞI

    10:30 Süper 1 Takım

    10:45 Masterchef Türkiye 2021

    15:15 Sinema

    17:15 Masterchef Türkiye 2021

    20:00 Masterchef Türkiye 2021

    KANAL D 12 EYLÜL PAZAR YAYIN AKIŞI

    07:15 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

    08:30 Konuştuktça

    09:45 Magazin D Pazar

    13:00 Camdaki Kız

    16:45 Baht Oyunu

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Çember: Sırlar Apartmanı

    22:15 Camdaki Kız

        SHOW TV 12 EYLÜL PAZAR YAYIN AKIŞI

        10:00 Pazar Sürprizi
        13:00 Bir Şansım Olsa
        14:30 Hasret
        16:30 Ne Olacak Şimdi
        18:45 Hafta Sonu Ana Haber
        20:00 İçimizden Biri

        STAR TV 12 EYLÜL PAZAR YAYIN AKIŞI

        07:00 Medcezir
        08:30 Çizgi Film Kuşağı
        09:00 Star Market
        11:00 Tülin Şahin ile Moda
        12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
        14:00 Bir Demet Tiyatro
        15:45 En Güzel Bölüm
        16:00 Kazara Aşk
        18:45 Star Haber
        20:00 Ekşi Elmalar

        TRT 1 12 EYLÜL 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI

        11:50 Enine Boyuna (Canlı)
        13:00 Gizemli Tarih "Ayasofya"
        14:05 Dünya Hali (Altyazılı)
        16:10 Teşkilat (Altyazılı)
        19:00 Ana Haber (Canlı)
        20:00 Yabancı Sinema "Kral Arthur Kılıç Efsanesi" (Altyazılı)
        22:40 3'Te 3
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        Haberler Televizyon TV yayın akışı 12 Eylül 2021! Bugün TV'de neler var? Pazar ATV, Show TV, Kanal D, TV 8, Star TV, TRT 1 yayın akışı
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