TV yayın akışı 12 Eylül 2021! Bugün TV'de neler var? Pazar ATV, Show TV, Kanal D, TV 8, Star TV, TRT 1 yayın akışı

12 Eylül 2021 Pazar günü ATV'de İkimizin Sırrı 6. bölümüyle ekranlarda olacak. Kanal D'de ise Çember: Sırlar Apartmanı adlı Türk filmi yer alacak. Pazar ATV, Show TV, Kanal D, TV 8, Star TV yayın akışı bir hayli merak ediliyor. Bugün hangi kanalda hangi dizi, film ve programların olduğu araştırılıyor. Hafta sonunu evde geçiren milyonlarca kişi TV'de nelerin olduğunu öğrenmek istiyor. Bugün TV'de neler var? İşte 12 Eylül 2021 Pazar ATV, Show TV, Kanal D, TV 8, Star TV, TRT 1 yayın akışı....
ATV 12 EYLÜL PAZAR YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Yalan Dolan
14:05 İkimizin Sırrı
17:05 Bizim Hikaye
18:40 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
TV8 12 EYLÜL PAZAR YAYIN AKIŞI
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye 2021
15:15 Sinema
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
KANAL D 12 EYLÜL PAZAR YAYIN AKIŞI
07:15 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
08:30 Konuştuktça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Camdaki Kız
16:45 Baht Oyunu
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çember: Sırlar Apartmanı
22:15 Camdaki Kız