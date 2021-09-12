TV yayın akışı 12 Eylül 2021! Bugün TV'de neler var? Pazar ATV, Show TV, Kanal D, TV 8, Star TV, TRT 1 yayın akışı

12 Eylül 2021 Pazar günü ATV'de İkimizin Sırrı 6. bölümüyle ekranlarda olacak. Kanal D'de ise Çember: Sırlar Apartmanı adlı Türk filmi yer alacak. Pazar ATV, Show TV, Kanal D, TV 8, Star TV yayın akışı bir hayli merak ediliyor. Bugün hangi kanalda hangi dizi, film ve programların olduğu araştırılıyor. Hafta sonunu evde geçiren milyonlarca kişi TV'de nelerin olduğunu öğrenmek istiyor. Bugün TV'de neler var? İşte 12 Eylül 2021 Pazar ATV, Show TV, Kanal D, TV 8, Star TV, TRT 1 yayın akışı....

ATV 12 EYLÜL PAZAR YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Yalan Dolan

14:05 İkimizin Sırrı

17:05 Bizim Hikaye

18:40 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı