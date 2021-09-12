Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Hülya Gezer'in yaptığı Yalancı dizisi Show TV'de ekranlara gelecek. Senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı dizinin 1. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Dizide iki başrol oyuncusu iki farklı hikaye anlatıyor. Ancak kimin doğru söylediği bilinmiyor. Bir taraf cinsel saldırıya uğradığını ispat etmeye çalışıyor. Burçin Terzioğlu'nun canlandırdığı Deniz karakteri, karşısındakilere kendini inandıramayınca "Tecavüz ettiğine inanmanız için bana ne kadar zarar vermesi gerekiyordu?" diyerek isyanını dile getiriyor. Çarpıcı sahnelerle seyircisini fragmanda bile kendine çekmeyi başarak Yalancı dizisi hakkında 1. bölüm ilk sahne yayınlandı! Yalancı ne zaman başlayacak? Yalancı hangi diziden uyarlama? Oyuncu kadrosunda kimler var? soruları gündeme geldi. İşte dizi hakkında bilgiler...
YALANCI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yalancı 17 Eylül Cuma saat 20.00'de Show TV'de başlayacak.
YALANCI DİZİSİNİN ORJİNALİ HANGİSİ?
Yalancı dizisi İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlamasıdır.
'Yalancı' dizisinin formatını Türkiye'ye uyarlayan şirket Hece Medya'nın kurucu ortağı Ceren Ergenekon eleştirilere; "Uyarlama dizilerin afişi özellikle orjinaline yakın üretilir. Uluslararası satış yapılırken format başarılı bir format ise bu benzerlik satışta işinize yazar. Alternatif afişler üretilse dahi genellikle aynı afişler kullanılır. Bu yaratıcılıktan ziyade satış ile alakalı" şeklinde yanıt vermişti.
YALANCI DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak
İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu
Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin
YALANCI DİZİSİ KONUSU!
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.