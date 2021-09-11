Kardeşlerim 20. bölüm fragmanı: Asiye Doruk aşkı iki arada bir derede bıraktı! "Karanlık sokaklara güneş doğar mı dersin..."

Kardeşlerim dizisi 20. bölüm fragmanıyla ortalığı yıkıp geçti! atv ekranının sevilen dizi Kardeşlerim, yeni sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. Başrollerinde Halit özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim'in yeni sezonu 11 Eylül'de seyircisiyle buluştu. Dizi yayınlanır yayınlanmaz seyirci büyük bir heyecan ve merakla 20. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Dizide Kadir'in hapishaneye girmesi ile her biri bir yana dağılan Kardeşlerin yaşayacağı gelişmeler soluksuz bir şekilde merak ediliyor. İşte Kardeşlerim 20. bölüm fragmanı!
KARDEŞLERİM 20. BÖLÜM FRAGMANI!
Kardeşlerim 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz takvim.com.tr'de yer alacaktır.
KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Olur mu dersin? Karanlık sokakların üstüne, günün birinde güneş doğar mı dersin?"
Kadir, demir parmaklıklar ardında suçsuzluğunun ortaya çıkacağı, kardeşlerine kavuşacağı günü umutla beklerken, dört bir yana savrulan kardeşler de, abilerini hapisten çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlardır. Babası Akif'le ilgili acı gerçeği öğrenen Doruk'un hayatı büyük ölçüde sarsılırken, Asiye'yle ilişkisi de geri dönülemez bir yola girer.