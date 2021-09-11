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    • Magazin
    • 11.09.2021 23:52
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    • 11.09.2021 23:52
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    Kardeşlerim 20. bölüm fragmanı: Asiye Doruk aşkı iki arada bir derede bıraktı! "Karanlık sokaklara güneş doğar mı dersin..."

    ATV ekranlarının vazgeçilmez ve rekortmen dizisi Kardeşlerim 19. bölümüyle nefesleri kesmeyi başardı. Yeni sezonu zirveyle açan Kardeşlerim dizisinin 19. son bölümünde Kadir, demir parmaklıklar ardında kabahatsizliğinin ortaya çıkacağı, kardeşlerine kavuşacağı günü umutla beklerken, dört bir yana savrulan kardeşler de, abilerini hapisten çıkartmak için ellerinden geleni yaptılar. Doruk ise babası hakkında acı gerçeği öğrenip sarsılırken, Asiye ile geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Soluksuz izlenen dizinin 20. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük ses getirmeyi başardı. Peki, Kardeşlerim 20. bölüm fragmanında neler yaşanacak? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim 20. bölüm fragmanı: Asiye Doruk aşkı iki arada bir derede bıraktı!

    Kardeşlerim dizisi 20. bölüm fragmanıyla ortalığı yıkıp geçti! atv ekranının sevilen dizi Kardeşlerim, yeni sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. Başrollerinde Halit özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim'in yeni sezonu 11 Eylül'de seyircisiyle buluştu. Dizi yayınlanır yayınlanmaz seyirci büyük bir heyecan ve merakla 20. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Dizide Kadir'in hapishaneye girmesi ile her biri bir yana dağılan Kardeşlerin yaşayacağı gelişmeler soluksuz bir şekilde merak ediliyor. İşte Kardeşlerim 20. bölüm fragmanı!

    KARDEŞLERİM 20. BÖLÜM FRAGMANI!

    Kardeşlerim 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz takvim.com.tr'de yer alacaktır.

    KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Olur mu dersin? Karanlık sokakların üstüne, günün birinde güneş doğar mı dersin?"

    Kadir, demir parmaklıklar ardında suçsuzluğunun ortaya çıkacağı, kardeşlerine kavuşacağı günü umutla beklerken, dört bir yana savrulan kardeşler de, abilerini hapisten çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlardır. Babası Akif'le ilgili acı gerçeği öğrenen Doruk'un hayatı büyük ölçüde sarsılırken, Asiye'yle ilişkisi de geri dönülemez bir yola girer.

        KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

        Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

        KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

        Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.
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        Haberler Magazin Kardeşlerim 20. bölüm fragmanı: Asiye Doruk aşkı iki arada bir derede bıraktı! "Karanlık sokaklara güneş doğar mı dersin..."
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