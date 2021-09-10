Kırmızı Oda ne zaman başlıyor? Kırmızı Oda yeni sezon tarihi belli oldu mu? Hangi gün yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan ve her bölümü heyecanla, ilgiyle izlenen Kırmızı Oda dizisinin yeni sezonu hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.