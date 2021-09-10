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    • 10.09.2021 17:34
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    Kırmızı Oda ne zaman başlıyor? Kırmızı Oda yeni sezon tarihi belli oldu mu? Hangi gün yayınlanacak?

    Dizi severler tarafından Kırmızı Oda ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. TV8’de yayınlanan ve konusu, oyuncularıyla ilgiyle izlenen dizisinin yeni sezonun bölümlerinin başlayacağı tarih merak edilmeye başlandı. Eylül ayının gelmesi ile birlikte dizinin fenomenleri araştırmalarını arttırdı, peki Kırmızı Oda yeni sezon tarihi belli oldu mu? Hangi gün yayınlanacak? Yeni sezonda Kırmızı Oda dizisine katılacak olan oyuncular açıklandı mı? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda ne zaman başlıyor?

    Kırmızı Oda ne zaman başlıyor? Kırmızı Oda yeni sezon tarihi belli oldu mu? Hangi gün yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan ve her bölümü heyecanla, ilgiyle izlenen Kırmızı Oda dizisinin yeni sezonu hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

    KIRMIZI ODA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Kırmızı Oda dizisi 17 Eylül'de yeni sezonun ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

    KIRMIZI ODA'NIN YENİ SEZON KONUKLARI KİMLER OLACAK?

    Kırmızı Oda yeni sezona iddialı girmeye hazırlanıyor. Yayınlanan fragman sonrası yeni sezonunda konuk olacak isimler dikkat çekti.Fragmanda İlayda Alişan, Nihal Yalçın, Ayça Bingöl, Başak Daşman'ın yer alırken geçtiğimiz sezon finalinde Masumlar Apartmanının başarılı oyuncusu Merve Dizdar'ın da ileriki bölümlerde yer alması bekleniyor.

    KIRMIZI ODA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

    Kırmızı Oda'nın 42. Bölümünde; Mitra (Melisa Aslı Pamuk), otelin devir işlemlerinden sora babasının aşkıyla tanışmaya gelip karşısında kendisini bulan Zafer'in yaşadığı şoku Doktor Hanım'a anlatır.

    Zafer (Yiğit Özşener) eşi Nihal'e aşık olduğunu sevinç içinde Doktor Hanım'la paylaşırken, diğer yandan da babasının Mitra ile ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra hayata karşı bakış açısının nasıl değiştiğini açıklar.

        Zafer'le yeniden başlamanın heyecanını yaşayan Nihal (Esra Ronabar), hayatındaki değişimin doğurduğu güzel sonuçları Doktor Hanım'la paylaşarak ona teşekkür eder.

        Sadi (Erkan Petekkaya), sıfırdan bir hayat kurmaya çalıştığını, Miço'ya çok duygulanacağı bir teklif götürdüğünü Doktor Hanım'la paylaşırken mutluluk gözyaşları döker. Sadi'nin eşi Azra (Denir Uğur) Doktor Hanım'la tanışmak için kızlarıyla birlikte kliniği ziyaret eder.

        Doktor Hanım'ın kapısını çalan sürpriz isim ise herkesi şaşırtacak.
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