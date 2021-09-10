10 Eylül 2021 Cuma TV Yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışları her sabah televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu kapsamda bugünkü televizyon yayın akışları da günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 yayın akışı nasıl? Bugün ATV ekranlarında Baş Belası 13. bölümüyle saat 20.00'da yayınlanacak. Star TV'de de Küçük Esnaf adlı yerli sinema filmi izleyicisiyle buluşacak. İşte 10 Eylül 2021 Cuma TV Yayın akışı...
ATV 10 EYLÜL 2021 CUMA YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
KANAL D 10 EYLÜL 2021 CUMA YAYIN AKIŞI
07:15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Kırık HayatlarYENİ BÖLÜM
13:00 Gelinim MutfaktaYENİ BÖLÜM
16:00 Ece Üner ile SusmaCANLI
18:45 Kanal D Ana HaberCANLI
20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
22:45 Çember: Yolun Sonundaki Kız
STAR TV 10 EYLÜL 2021 TV YAYIN AKIŞI
SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN 09:45
SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE 13:00
STAR MARKET 16:00
STAR HABER 18:45
KÜÇÜK ESNAF 20:00
TV8 10 EYLÜL 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye 2021
14:15 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
20:00 Masterchef Türkiye 2021
SHOW TV 10 EYLÜL 2021 YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show