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    • 10.09.2021 10:15
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    10 Eylül 2021 Cuma TV Yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 yayın akışı

    10 Eylül 2021 Cuma TV Yayın akışı sabah saatlerinden itibaren diziseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bugün hangi kanalda nelerin olduğu merak ediliyor. 10 Eylül ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 yayın akışına haberimizde yer verdik. ATV'de sabah 10.00 itibariyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yayınlanıyor. Kanal D'de 20.00'da Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi yer alacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ekranlara gelecek. İşte kanal kanal bugünkü yayın akışları...

    takvim.com.tr
    10 Eylül 2021 Cuma TV Yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 yayın akışı

    TV yayın akışları her sabah televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu kapsamda bugünkü televizyon yayın akışları da günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 yayın akışı nasıl? Bugün ATV ekranlarında Baş Belası 13. bölümüyle saat 20.00'da yayınlanacak. Star TV'de de Küçük Esnaf adlı yerli sinema filmi izleyicisiyle buluşacak. İşte 10 Eylül 2021 Cuma TV Yayın akışı...

    ATV 10 EYLÜL 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri

    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Baş Belası

    KANAL D 10 EYLÜL 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

    07:15 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 Kırık HayatlarYENİ BÖLÜM

    13:00 Gelinim MutfaktaYENİ BÖLÜM

    16:00 Ece Üner ile SusmaCANLI

    18:45 Kanal D Ana HaberCANLI

    20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

    22:45 Çember: Yolun Sonundaki Kız

    STAR TV 10 EYLÜL 2021 TV YAYIN AKIŞI

    SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN 09:45

    SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE 13:00

    STAR MARKET 16:00

    STAR HABER 18:45

    KÜÇÜK ESNAF 20:00

    TV8 10 EYLÜL 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Oynat Bakalım

    09:30 Masterchef Türkiye 2021

    14:15 Paylaş Benimle

    15:00 Paylaş Benimle

    20:00 Masterchef Türkiye 2021

    SHOW TV 10 EYLÜL 2021 YAYIN AKIŞI

    06.00 Yeni Gelin

    08.30 Bu Sabah

    11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

    18:45 SHOW Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

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    Haberler Televizyon 10 Eylül 2021 Cuma TV Yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 yayın akışı
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