10 Eylül 2021 Cuma TV Yayın akışı! ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışları her sabah televizyon izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu kapsamda bugünkü televizyon yayın akışları da günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8 yayın akışı nasıl? Bugün ATV ekranlarında Baş Belası 13. bölümüyle saat 20.00'da yayınlanacak. Star TV'de de Küçük Esnaf adlı yerli sinema filmi izleyicisiyle buluşacak. İşte 10 Eylül 2021 Cuma TV Yayın akışı...

ATV 10 EYLÜL 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

KANAL D 10 EYLÜL 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Kırık HayatlarYENİ BÖLÜM

13:00 Gelinim MutfaktaYENİ BÖLÜM

16:00 Ece Üner ile SusmaCANLI

18:45 Kanal D Ana HaberCANLI

20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

22:45 Çember: Yolun Sonundaki Kız

STAR TV 10 EYLÜL 2021 TV YAYIN AKIŞI

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN 09:45

SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE 13:00

STAR MARKET 16:00

STAR HABER 18:45

KÜÇÜK ESNAF 20:00

TV8 10 EYLÜL 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye 2021

14:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

20:00 Masterchef Türkiye 2021

SHOW TV 10 EYLÜL 2021 YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show