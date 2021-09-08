Seksenler 13. bölüm full izle! Seksenler son bölüm izle! İddiayı Ahmet mi Çağatay mı kazandı?

Bunun yanı sıra Butik Ali ve Çağatay ortaklığında çok önemli gelişmeler yaşanır. Butik Ali zengin olduklarını düşünürken hiç beklemedikleri bir durumla karşılaşır ve şok olurlar.

SEKSENLER 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Amelie, Çağatay'a "uzun zamandır baş başa vakit geçiremediklerini" söyler. Bunun üzerine plan yapıp operaya gitmeye karar verirler. Gülden de katılmak ister ama Ahmet istemez.