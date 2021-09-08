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    • 08.09.2021 11:37
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    • 08.09.2021 11:37
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    Seksenler 13. bölüm full izle! Seksenler son bölüm izle! İddiayı Ahmet mi Çağatay mı kazandı?

    Gün içerisinde dizi severler merakla Seksenler 13. bölüm full izle! Seksenler son bölüm izle seçeneklerini araştırır oldu. TRT 1’de uzun zamandır yayınlanan ve fenomen hale gelen dizinin yeni bölümleri yayınlanmaya devam ediyor, büyük bir heyecanla izleniyor. Konusu ve oyuncuları ile çok sevilen dizinin son bölümünde neler yaşandı? İddiayı Ahmet mi Çağatay mı kazandı? Seksenler son bölüm izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

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    Seksenler 13. bölüm full izle!

    Seksenler 13. bölüm full izle! Seksenler son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TRT 1'de Pazartesi, Perşembe akşamları yayınlanan ve her bölümü ayrı bir eğlenceli olan dizi fenomen olmaya devam ediyor, izleyicileri kahkahaya boğuyor. Ahmet ile Çağatay'ın girdiği iddiayı hangisinin kazanacağı merak konusu oldu. Seksenler 13. bölümü haberimizden inceleyebilirsiniz.

    SEKSENLER 13. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Ahmet "annem en çok beni seviyor" der. Çağatay'da buna katılmaz "annem en çok beni seviyor" der. Bunun sonucunda Ahmet ve Çağatay iddiaya girerler. Acaba kim kazanacak? Rukiye en çok hangi çocuğunu seviyor?

    Bunun yanı sıra Butik Ali ve Çağatay ortaklığında çok önemli gelişmeler yaşanır. Butik Ali zengin olduklarını düşünürken hiç beklemedikleri bir durumla karşılaşır ve şok olurlar.

    SEKSENLER 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

    Amelie, Çağatay'a "uzun zamandır baş başa vakit geçiremediklerini" söyler. Bunun üzerine plan yapıp operaya gitmeye karar verirler. Gülden de katılmak ister ama Ahmet istemez.

        Amelie ve Gülden'in olmadığı bir sırada Ahmet, Çağatay'ı "eşinin isteklerine hayır diyememekle" suçlar. Ahmet ve Çağatay iddiaya girer. Çağatay, Amelie'ye hayır derse Ahmet de Gülden'le operaya gidecektir. Yıldız, Rukiye'yi "Çağatay artık seni hiç dinlemiyor" diye kışkırtır. Bunun sonucunda Rukiye'de operaya gitmek ister.
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