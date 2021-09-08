Seksenler 13. bölüm full izle! Seksenler son bölüm izle! İddiayı Ahmet mi Çağatay mı kazandı?

Seksenler 13. bölüm full izle! Seksenler son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TRT 1'de Pazartesi, Perşembe akşamları yayınlanan ve her bölümü ayrı bir eğlenceli olan dizi fenomen olmaya devam ediyor, izleyicileri kahkahaya boğuyor. Ahmet ile Çağatay'ın girdiği iddiayı hangisinin kazanacağı merak konusu oldu. Seksenler 13. bölümü haberimizden inceleyebilirsiniz.
SEKSENLER 13. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahmet "annem en çok beni seviyor" der. Çağatay'da buna katılmaz "annem en çok beni seviyor" der. Bunun sonucunda Ahmet ve Çağatay iddiaya girerler. Acaba kim kazanacak? Rukiye en çok hangi çocuğunu seviyor?
Bunun yanı sıra Butik Ali ve Çağatay ortaklığında çok önemli gelişmeler yaşanır. Butik Ali zengin olduklarını düşünürken hiç beklemedikleri bir durumla karşılaşır ve şok olurlar.
SEKSENLER 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Amelie, Çağatay'a "uzun zamandır baş başa vakit geçiremediklerini" söyler. Bunun üzerine plan yapıp operaya gitmeye karar verirler. Gülden de katılmak ister ama Ahmet istemez.