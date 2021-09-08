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    • 09.09.2021 10:10
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    The Matrix Resurrections fragmanı (trailer) izle! Matrix 4 oyuncuları kimler? Matrix 4 ne zaman çıkacak? İşte vizyon tarihi

    Matrix serisinin 4. filmi olan The Matrix: Resurrections için heyecanlı bekleyiş başladı. Filmi heyecanla bekleyen hayranları yapılacak açıklamaya odaklanmıştı ve nihayet merakla beklenen açıklama yapıldı. Peki, Matrix 4 ne zaman çıkacak? The Matrix Resurrections oyuncuları kimler olacak? İşte merak edilenler...

    Matrix 4 ne zaman çıkacak?

    Matrix, Matrix Reloaded ve Matrix Revolutions olmak üzere 3 filmi bulunan serinin yeni bir filmi daha geliyor. Filmin hayranlarını heyecanlandıran açıklama gelir gelmez hem dünyada hem Türkiye'de milyonlarca kişi Matrix vizyon tarihini merak ediyor. Peki, Matrix 4 ne zaman çıkacak? The Matrix Resurrections oyuncuları kimler olacak? The Matrix Resurrections fragmanı (trailer) nereden izlenir? İşte vizyon tarihi

    MATRİX 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Milyonlarca seyircinin heyecanla beklediği ve hakkında kısa bir tanıtım videosu yayınlanan The Matrix Resurrections 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.

    İşte filmin oyuncuları, konusu ve fragmanı;

    THE MATRİX RESURRECTİONS FRAGMANI (TRAİLER) İZLE

    "Matrix Resurrections"ın ilk fragmanı 9 Eylül'de TSİ 16.00'da paylaşılacak.

    Matrix 4 (özgün adıyla The Matrix 4), The Matrix serisinin dördüncü filmidir. 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanan film, önceki üç filmi yöneten Wachowski kardeşlerden biri olan Lana Wachowski tarafından yazıldı ve yönetildi. Filmin başrollerinde Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss yer almaktadır.

        OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

        Keanu Reeves: Thomas A. Anderson / Neo
        Carrie-Anne Moss: Trinity
        Jada Pinkett Smith: Niobe

        Ayrıca; Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Priyanka Chopra ve Andrew Caldwell açıklanmayan roller üstlendi.

        Matrix'in Hikayesi

        Milenyum çağının ortalarında insanoğlu yapay zekaya can vermiş ve tüm yükümlülüklerini makinelere devrederek yavaş yavaş tüketim toplumuna dönüşmeye başlamıştır. Robotlar insanların verdiği tüm görevleri yerine getirmekte fakat bu canlılardan saygı görmemektedir. Bir robot sahibine direniş gösterir ve insan gibi bir zekaya sahip olduğu için insan gibi yargılanır.

            Dava sonucunda o ve onun modelini imha etme kararı alınır ve robotlara karşı tam bir saldırı başlar. Sosyal ortamdaki son robot çalışmaz hale geldikten sonra diğer modeller birleşir ve dünya üzerinde bir noktada birleşerek kendilerinin "01" olarak adlandırdıkları bölgede toplanırlar. Birkaç dönem sonra üretip dünya pazarına sundukları cihazlar tüm gezegenin ekonomik dengesini bozunca durumun ciddiyetini anlayan insanlığın tüm liderleri birleşir ve robotların başlıca enerji kaynakları olan güneş'in karartılması kararını alırlar.

            Savaş

            Dünya atmosferine atılan sis bombası benzeri kimyasallarla gezegenin hiçbir yeri güneş görmeyecek şekilde kapatılır ve arkasından insanların taarruzu başlar. Fakat makineler onların aciz bedenlerinin saldırısına hazırlıklıdır. Dev makine ordularıyla insanlığı yeryüzünden silen robotlar savaş sonrası gözünü mazlumlara diker.
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            Haberler Televizyon The Matrix Resurrections fragmanı (trailer) izle! Matrix 4 oyuncuları kimler? Matrix 4 ne zaman çıkacak? İşte vizyon tarihi
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