Kalp Yarası 10. bölüm full izle! Kalp Yarası son bölüm izle! Hande’nin hain planı neydi?

Kalp Yarası 10. bölüm full izle! Kalp Yarası son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisinde nefes kesen anlar yaşanırken heyecanlı sahneler izleyicileri yine ekrana kilitlemeyi başardı. Ferit ile Ayşe'nin oyunla başlayan evliliğinin gerçeğe dönmeye başladığını gören Hande sinirlerine hakim olamaz ve planlar yapar. Peki başarılı olabildi mi? İşte Kalp Yarası 10. bölüm izleme linki…
KALP YARASI 10. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hande'nin hain planı, Ferit ve Ayşe'nin arasını bozacak mı?
Ferit ve Ayşe'nin oyunla başlayan evliliği adım adım gerçeğe dönmeye başlamışken, onları öpüşürken görüp deliye dönen Hande'nin durmaya hiç niyeti yoktur.
Ferit'in aklını karıştırmayı başaran Hande, her şeyi göze alarak bu büyük aşkı bitirmek için harekete geçer. Hande'nin bu tavrı Ayşe ve Ferit'in ilişkisine bambaşka bir boyut kazandırır.
Öte yandan Adnan, Ferit'in hayatına kast edildiğinin farkındadır ve bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya kararlıdır. Adnan ve Bahtiyar'ın araştırmaları onları hiç beklemedikleri bir kişiye götürür.
Yaman, Hande'ye engel olabilmek için Betül'le evliliğini tehlikeye atarken, Ferit ve Ayşe, kendilerini Hande'nin hain planının tam ortasında bulurlar.