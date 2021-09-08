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    • 08.09.2021 09:48
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    • 08.09.2021 09:48
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    Kalp Yarası 10. bölüm full izle! Kalp Yarası son bölüm izle! Hande’nin hain planı neydi?

    Televizyonların dizi kuşağını yakından takip eden izleyiciler Kalp Yarası 10. bölüm full izle! Kalp Yarası son bölüm izle seçeneklerini sıklıkla araştırır oldu. ATV’nin konusu ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede çok sevilen ve keyifle izlenen dizisinde yine heyecan dolu olaylar yaşandı. Hande’nin hain planı neydi? Ferit ile Ayşe’nin arasını bozmayı başarabildi mi? İzlemeyi kaçıranlar ise son bölüme internet üzerinden ulaşmak istiyor. Kalp Yarası son bölüm izleme linki haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kalp Yarası 10. bölüm full izle!

    Kalp Yarası 10. bölüm full izle! Kalp Yarası son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisinde nefes kesen anlar yaşanırken heyecanlı sahneler izleyicileri yine ekrana kilitlemeyi başardı. Ferit ile Ayşe'nin oyunla başlayan evliliğinin gerçeğe dönmeye başladığını gören Hande sinirlerine hakim olamaz ve planlar yapar. Peki başarılı olabildi mi? İşte Kalp Yarası 10. bölüm izleme linki…

    KALP YARASI 10. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Hande'nin hain planı, Ferit ve Ayşe'nin arasını bozacak mı?

    Ferit ve Ayşe'nin oyunla başlayan evliliği adım adım gerçeğe dönmeye başlamışken, onları öpüşürken görüp deliye dönen Hande'nin durmaya hiç niyeti yoktur.

    Ferit'in aklını karıştırmayı başaran Hande, her şeyi göze alarak bu büyük aşkı bitirmek için harekete geçer. Hande'nin bu tavrı Ayşe ve Ferit'in ilişkisine bambaşka bir boyut kazandırır.

    Öte yandan Adnan, Ferit'in hayatına kast edildiğinin farkındadır ve bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya kararlıdır. Adnan ve Bahtiyar'ın araştırmaları onları hiç beklemedikleri bir kişiye götürür.

    Yaman, Hande'ye engel olabilmek için Betül'le evliliğini tehlikeye atarken, Ferit ve Ayşe, kendilerini Hande'nin hain planının tam ortasında bulurlar.

        KALP YARASI 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

        Ferit ve Ayşe'nin kavgayla başlayan gecesi öpüşmeleriyle son bulmuş, Hande de bu anı uzaktan izlemiştir. Şimdiye dek oyun olduğunu düşündüğü bu evliliğin aşka dönüştüğünü anlayan Hande deliye döner.

        Yaman, Hande defterini kapatmak için Betül'le bir yola girmiştir. Adnan ise Fırtına'ya ilaç enjekte edildiğini öğrendikten sonra birilerinin oğlunun canına kast ettiğini anlamıştır. Adnan'ın aklına tek bir isim gelir: Yaman… İki oğlu arasında sıkışıp kalan Adnan bir karar vermek zorundadır.

        Leman, Sinan'ın Ebru'yla hala görüştüğünü ve aralarında duygusal bir ilişki olduğunu fark ederek harekete geçmesi gerektiğini anlar.

        Ayşe ve Ferit yeni başlayan aşklarının heyecanı içindedir. İkili birbirinden bir an bile ayrı kalmaya dayanamazken, Hande her şeyi göze alarak son kozunu oynamaya hazırlanırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.
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