Özge Özpirinçci ile İlk ve Son dizisinde başrolü paylaşan Salih Bademci'den cinsel ilişki sahneleri hakkında bomba açıklama: 'Üç aylık...

"NASIL YAPACAĞIZ DEDİM"

İlk ve Son dizisinde Özge Özpirinçci ile birçok cinsel ilişki sahnesi bulunan Bademci, "Kolay değildi. Senaryoyu görüp okuduğumda 'Nasıl yapacağız' dedim. Özge gibi bir partner, benim bu işte en büyük şansımdı. Bütün sahneleri gerçekten bir oyunmuşçasına çektik. Ama Özge de sete üç aylık hamile geldi. Fiziksel olarak dikkat etmemiz gereken şeyler de vardı. Ama o hamilelik bir yandan da uğurdu. Bu benim 'challenge'ım (mücadele) aynı zamanda sanırım." açıklamasında bulundu.