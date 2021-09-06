Özge Özpirinçci ile İlk ve Son dizisinde başrolü paylaşan Salih Bademci'den cinsel ilişki sahneleri hakkında bomba açıklama: 'Üç aylık...

İlk ve Son dizisinde Özge Özpirinçci ile evli bir çifti canlandıran Salih Bademci, verdiği röportajda dizideki cinsel ilişki sahneleri ve partnerinin hamileliği hakkında konuştu. Özge Özpirinçci ile İlk ve Son dizisinde başrolü paylaşan Salih Bademci'nin cinsel ilişki sahneleri hakkında sözleri gündeme bomba gibi düştü.
"JÖN OLMAK İSTEMEM"
Yıllardır oyunculuk yaptığı halde jön olmak istemediğini belirten Salih Bademci, onun için fiziksel ve psikolojik olarak özel yaşantısına kadar pek çok açıdan hazır hissetmek gerektiğine vurgu yaparak, "Dert ya! Jön rollere mahkûm kalmış bir sürü erkek oyuncu da artık oralardan çıkıp başka senaryolar arıyor. Zengin erkek-fakir kız klişesinden onlar da kurtulmak istiyor" dedi.
"NASIL YAPACAĞIZ DEDİM"
İlk ve Son dizisinde Özge Özpirinçci ile birçok cinsel ilişki sahnesi bulunan Bademci, "Kolay değildi. Senaryoyu görüp okuduğumda 'Nasıl yapacağız' dedim. Özge gibi bir partner, benim bu işte en büyük şansımdı. Bütün sahneleri gerçekten bir oyunmuşçasına çektik. Ama Özge de sete üç aylık hamile geldi. Fiziksel olarak dikkat etmemiz gereken şeyler de vardı. Ama o hamilelik bir yandan da uğurdu. Bu benim 'challenge'ım (mücadele) aynı zamanda sanırım." açıklamasında bulundu.