Masterchef 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Eylül Cuma Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları ile kazananlar...

Masterchef Türkiye 2021'de bugün (3 Eylül Cuma) haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. AFAD'da gerçekleştirilen bugünkü bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Bir önceki gün dokunulmazlık takım oyununu kırmızılar kazanmıştı. Peki Masterchef 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Eylül Cuma Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? şte eleme adayları ile kazananlar...
MASTERCHEF 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
3 Eylül'de ekranlara gelen programda menüde ayran aşı çorbası, zeytinyağlı dolma, Ege otları kavurması, Dana Rosso ve tatlı vardı. Açılan zarflar sonrası kazanan takım mavi oldu.
Yemekler tadıldı, verilen puanlar sonucunda mavi takım kazandı.
Toplam 40 oy verildi ve 20'yi geçen takım kazandı. İşte rakamlar;
Ayran aşı çorbası : MAVİ 4 - 4 KIRMIZI (Berabere)
Zeytinyağlı dolmalar : MAVİ 4 - 4 KIRMIZI (Berabere)
Ege otları kavurması : MAVİ 6 - 2 KIRMIZI (Mavi kazandı)
Dana Rosto : MAVİ 4 - 4 KIRMIZI (Berabere)
Fıstıklı Tel Kadayıf : MAVİ 3 - 4 KIRMIZI (Kırmızı kazandı)
TOPLAMDA
Mavi Takım : 21
Kırmızı Takım : 19
KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM