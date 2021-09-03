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    • 03.09.2021 23:33
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    Masterchef 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Eylül Cuma Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları ile kazananlar...

    MasterChef Türkiye 3 Eylül Cuma akşamında kıran kırana mücadele sürüyor. Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef'te Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları 5 farklı yemeği jüri üyelerine sundu. Her iki takım da bu akşam AFAD ekibine yemek hazırladı. Peki Masterchef 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Eylül Cuma Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte eleme adayları ile kazananlar...

    takvim.com.tr
    Masterchef 3. dokunulmazlığı kim kazandı?

    Masterchef Türkiye 2021'de bugün (3 Eylül Cuma) haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. AFAD'da gerçekleştirilen bugünkü bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Bir önceki gün dokunulmazlık takım oyununu kırmızılar kazanmıştı. Peki Masterchef 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Eylül Cuma Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? şte eleme adayları ile kazananlar...

    MASTERCHEF 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    3 Eylül'de ekranlara gelen programda menüde ayran aşı çorbası, zeytinyağlı dolma, Ege otları kavurması, Dana Rosso ve tatlı vardı. Açılan zarflar sonrası kazanan takım mavi oldu.

    Yemekler tadıldı, verilen puanlar sonucunda mavi takım kazandı.

    Toplam 40 oy verildi ve 20'yi geçen takım kazandı. İşte rakamlar;

    Ayran aşı çorbası : MAVİ 4 - 4 KIRMIZI (Berabere)

    Zeytinyağlı dolmalar : MAVİ 4 - 4 KIRMIZI (Berabere)

    Ege otları kavurması : MAVİ 6 - 2 KIRMIZI (Mavi kazandı)

    Dana Rosto : MAVİ 4 - 4 KIRMIZI (Berabere)

    Fıstıklı Tel Kadayıf : MAVİ 3 - 4 KIRMIZI (Kırmızı kazandı)

    TOPLAMDA

    Mavi Takım : 21

    Kırmızı Takım : 19

    KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

        MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

        İlk dokunulmazlık oyununda kırmızı takım kaybetmiş, Emre ve Farma eleme adayı olmuştu. İkinci oyunda ise mavi takım kaybetmiş Hasan ve Dilara potaya girmişti. Bugün ise kırmızı takımdan iki kişi bireysel dokunulmazlık sonrası eleme adayı olacak.

        BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Az sonra kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynayacak.
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