Masterchef 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Eylül Cuma Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları ile kazananlar...

Masterchef Türkiye 2021'de bugün (3 Eylül Cuma) haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. AFAD'da gerçekleştirilen bugünkü bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Bir önceki gün dokunulmazlık takım oyununu kırmızılar kazanmıştı. Peki Masterchef 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Eylül Cuma Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? şte eleme adayları ile kazananlar...