Fenomen yarışma programı MasterChef'in dördüncü sezonunda mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yeni haftaya girilmeden bu haftanın son dokunulmazlık oyununda Mavi takım ile Kırmızı takım, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)'a konuk oldu ve burada deprem ve sel simülasyonu yaşadı. Ardından özel misafirler için kolları sıvayan her iki takımın yarışmacıları da dokunulmazlığı almak için canla başla çalıştı. Peki MasterChef 3 Eylül 2021 eleme adayları kimler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?