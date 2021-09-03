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    • 03.09.2021 21:39
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    MasterChef 3 Eylül 2021 eleme adayları kimler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

    Merakla beklenen MasterChef Türkiye 2021'de 3. dokunulmazlık oyunu bu akşam ekranlara geldi. Bugünkü bölümde AFAD’a konuk olan yarışmacılar son dokunulmazlık oyununda özel misafirleri için en lezzetli yemekleri yapmaya çalıştı. Bu gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım da belli olacak haftanın eleme adayları da... MasterChef 3 Eylül 2021 eleme adayları kimler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? soruları gündemde yer alıyor. İşte yanıtları...

    takvim.com.tr
    MasterChef 3 Eylül 2021 eleme adayları kimler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

    Fenomen yarışma programı MasterChef'in dördüncü sezonunda mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yeni haftaya girilmeden bu haftanın son dokunulmazlık oyununda Mavi takım ile Kırmızı takım, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)'a konuk oldu ve burada deprem ve sel simülasyonu yaşadı. Ardından özel misafirler için kolları sıvayan her iki takımın yarışmacıları da dokunulmazlığı almak için canla başla çalıştı. Peki MasterChef 3 Eylül 2021 eleme adayları kimler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

    MASTERCHEF 3 EYLÜL 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Her hafta baştan kurulan takımlar arasında dokunulmazlık mücadelesi veriliyor. 3 Eylül 2021 taihindeki bölümde de dokunulmazlığı kazanmak için mavi ve kırmızı takım özel misafirleri için yemek hazırladı. Dokunulmazlık oyununda kazanan takımı misafirlerin vereceği oylar belirleyecek.

    3. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen mavi ve kırmızı takım bu hafta birer kez dokunulmazlık kazanmıştı.

    MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    3 Eylül Masterchef'te dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.
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