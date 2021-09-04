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    • 04.09.2021 18:21
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    Bir Zamanlar Çukurova’da dengeler değişti: Hanımağa Züleyha devri başlıyor!

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yeni sezon çekimlerine başladı. Kadrosuna İbrahim Çelikkol veErkan Bektaş’ı dahil ederek yeni sezon öncesi heyecanı kat kat arttıran diziyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Hünkar’ın dişiyle tırnağıyla kurduğu mirası devralan Züleyha’nın kaderi değişti. İstanbul’dan terzi yamağı olarak geldiği Çukurova’da iktidar sahibi bir hanımağa oldu. İşte yeni sezondan ipuçları...

    Hanımağa Züleyha devri başlıyor!

    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonuna hanımağa Züleyha damga vuracak! Suların durulmadığı Çukurova'da Züleyha'nın devri başlıyor.

    Hünkar'ın dişiyle tırnağıyla kurduğu mirası devralan Züleyha'nın kaderi değişti. İstanbul'dan terzi yamağı olarak geldiği Çukurova'da iktidar sahibi bir hanımağa oldu.

    Züleyha önce Çukurova'nın eski hanımağası Hünkar'ın odasına, ardından çalışma masasına yerleşti ve canla başla çalışmaya koyuldu. Çukurova halkını da arkasına alarak hem çiftlikte hem şirkette hem de cemiyette varlığını kabul ettirdi.

    YENİ ÇUKUROVA, YENİ ZÜLEYHA!
    Şimdi Çukurova'nın da Züleyha'nın da kaderi baştan yazılıyor! Çukurova'da yeni bir devir başlatan ve bu uğurda zorlu sınavlardan geçen Züleyha, Yamanlar Konağı'nın üzerinde gezinen kara bulutları dağıtmanın yolunu ararken kendini yepyeni bir hikayenin içinde bulacak.

        Gücüne, sevgisine, inancına sıkıca asılıp hem kendi hikayesini hem de Çukurova'nın hikayesini baştan yazacak.

        Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı hikayesiyle 'Bir Zamanlar Çukurova', perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizisi olarak dördüncü sezonunda atv ekranına damga vurmaya devam edecek.

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