Bir Zamanlar Çukurova’da dengeler değişti: Hanımağa Züleyha devri başlıyor!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonuna hanımağa Züleyha damga vuracak! Suların durulmadığı Çukurova'da Züleyha'nın devri başlıyor.

Hünkar'ın dişiyle tırnağıyla kurduğu mirası devralan Züleyha'nın kaderi değişti. İstanbul'dan terzi yamağı olarak geldiği Çukurova'da iktidar sahibi bir hanımağa oldu.