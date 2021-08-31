Kuruluş Osman 3. yeni sezona bomba gibi giriş yapıyor Mehmet Bozdağ ipucunu verdi! Ezberler bozulacak bu kez bambaşka geliyor

"SEYİRCİ BAMBAŞKA BİR KURULUŞ OSMAN İZLEYECEK"

Yeni sezon için geri sayım sürerken, yeni hikaye ve karakterlerle dizinin üçüncü sezonunda hikayenin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini söyleyen 'Kuruluş Osman'ın yapımcı, senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ; uç bölgesinde hakimiyet kuran Osman Bey'in yeni zaferlerle ve stratejik hamlelerle devleti kurma sürecini anlatacaklarını belirterek, "Osman Bey'in hamlelerinin artık sadece uç bölgesinde değil Bizans, Batı dünyası ve tüm Anadolu coğrafyasında yankı bulduğu bir dönemi işleyeceğiz.