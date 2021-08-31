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    • 31.08.2021 12:56
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    Kuruluş Osman 3. yeni sezona bomba gibi giriş yapıyor Mehmet Bozdağ ipucunu verdi! Ezberler bozulacak bu kez bambaşka geliyor

    Kuruluş Osman 3. yeni sezona bomba gibi giriş yapıyor! Atv ekranı ile birlikte dünyada 37 ülkede yayınlanan ve iki sezonunda da seyirciden büyük ilgi görerek reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kuruluş Osman’ın 3. sezon çekimleri başladı. Yurt içi ve yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan ATV dizisi Kuruluş Osman yeni sezonda tüm ezberler bozulacak. İpuçları ise 'Kuruluş Osman'ın yapımcı, senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ'dan...

    İpucunu verdi! Ezberler bozulacak Kuruluş Osman bu kez...

    Türkiye ile birlikte yayınlandığı tüm ülkelerde reytingleri altüst edip yüz milyonlarca seyirciye ulaşan 'Kuruluş Osman' dizisinin üçüncü sezon çekimleri başladı. Dizinin yapımcı-senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerinin başladığını sosyal medya adreslerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

    Paylaşımda Bozdağ "Büyük emekler ile yola koyulduğumuz dizimiz Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerine başlıyoruz. Oyuncu arkadaşlarımıza ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum" mesajını izleyicilerle paylaştı.

    400 çadırlık bir obadan cihan devletine yürüyüşün hikayesini anlatan Kuruluş Osman'ın ikinci sezon finalinde; elde ettiği zaferlerle uç bölgesinde Türk hakimiyetini sağlamlaştıran Osman Bey, İstanbul'dan gönderilen Komutan Dukas ve İnegöl Tekfuru Nikola'nın yönettiği Bizans ordusunu yenerek büyük bir zafer kazanmış, veliahtı Orhan Bey'in müjdesini alarak Bala Hatun'un hamile olduğunu öğrenmişti.

        "SEYİRCİ BAMBAŞKA BİR KURULUŞ OSMAN İZLEYECEK"

        Yeni sezon için geri sayım sürerken, yeni hikaye ve karakterlerle dizinin üçüncü sezonunda hikayenin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini söyleyen 'Kuruluş Osman'ın yapımcı, senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ; uç bölgesinde hakimiyet kuran Osman Bey'in yeni zaferlerle ve stratejik hamlelerle devleti kurma sürecini anlatacaklarını belirterek, "Osman Bey'in hamlelerinin artık sadece uç bölgesinde değil Bizans, Batı dünyası ve tüm Anadolu coğrafyasında yankı bulduğu bir dönemi işleyeceğiz.

        "Tüm dünya tarihçileri tarafından deha olarak kabul edilen Osman Bey'in kahramanlığı kadar stratejisi, ilmi, siyaseti, ilişkileri, ticari başarılarını da anlatacağız ve seyirci bambaşka bir Kuruluş Osman izleyecek" diyerek yeni sezonla ilgili ipuçları verdi.
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman 3. yeni sezona bomba gibi giriş yapıyor Mehmet Bozdağ ipucunu verdi! Ezberler bozulacak bu kez bambaşka geliyor
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