Bir Zamanlar Çukurova'da son saatleri onsuzluğa alışmak çok zor olacak! İbrahim Çelikkol bonmbasının patlamasına ramak kala...

Bilindiği gibi televizyon ekranlarının soluk soluğa izlenen yapımı Bir Zamanlar Çukurova'nın ana karakterlerinden biri olan Murat Ünalmış'ın veda edecek olması ve yerine de ''Hakan Gümüşoğlu'' karakteri ile İbrahim Çelikkol'un getirilmesi uzun süre konuşulmuştu.