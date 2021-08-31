Bir Zamanlar Çukurova'da son saatleri onsuzluğa alışmak çok zor olacak! İbrahim Çelikkol bonmbasının patlamasına ramak kala... ATV ekranlarında her hafta Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisi yaz döneminin bitişiyle yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin başrol rolü Demir Yaman yeni sezonda yer almayışıyla yeni jön İbrahim Çelikkol oluyor. Züleyha ve Hakan aşkını izleyecek Bir Zamanlar Çukurova seyircisini üzen son dakika gelişmesi yaşanıyor. Çukurova'da kalp kıran ayrılık iddiası dolaşıyor.
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonu yine heyecanlı anlara sahne olacak ve bir başrol oyuncusu daha veda edecek.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ilk bölümden bu yana rol almaya devam eden usta isimden veda iddiası geldi.