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    • Magazin
    • 31.08.2021 11:36
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    • 31.08.2021 11:37
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    Bir Zamanlar Çukurova'da son saatleri onsuzluğa alışmak çok zor olacak! İbrahim Çelikkol bonmbasının patlamasına ramak kala...

    3 sezondur atv ekranlarında fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. yeni sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda başladı. 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da pek çok veda yaşanmıştı geçen sezon. Vahide Perçin, Uğur Güneş, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin veda ettiği sezona en çok da Murat Ünalmış'ın vedası damgasını vurmuştu. Murat Ünalmış’ın veda ettiği diziye Demir Yaman'la geçmişten husumeti olan Hakan Gümüşoğlu karakterinin katılacağı bu isminde İbrahim Çelikkol olduğu ortaya çıkmıştı. İzleyici heyecanla İbrahim Çelikkol'lu Çukurova'da görmeyi beklerken kalp kıran bir ayrılık haberi geldi. İşte o iddianın ayrıntıları...

    Bir Zamanlar Çukurova’da son saatleri!

    Bir Zamanlar Çukurova'da son saatleri onsuzluğa alışmak çok zor olacak! İbrahim Çelikkol bonmbasının patlamasına ramak kala... ATV ekranlarında her hafta Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisi yaz döneminin bitişiyle yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin başrol rolü Demir Yaman yeni sezonda yer almayışıyla yeni jön İbrahim Çelikkol oluyor. Züleyha ve Hakan aşkını izleyecek Bir Zamanlar Çukurova seyircisini üzen son dakika gelişmesi yaşanıyor. Çukurova'da kalp kıran ayrılık iddiası dolaşıyor.

    Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonu yine heyecanlı anlara sahne olacak ve bir başrol oyuncusu daha veda edecek.

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ilk bölümden bu yana rol almaya devam eden usta isimden veda iddiası geldi.

        Atv'nin Tims&B imzalı fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonu heyecanlı anlara sahne olacak. Başrol oyuncularından Murat Ünalmış'ın geçen sezon sonu ekipten ayrılmasının ardından kadroya Hakan Gümüşoğlu rolüyle İbrahim Çelikkol dahil olmuştu.

        Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si olarak üç sezon boyunca izleyicisini ekran başına kilitleyen Kerem Alışık'ın hikayesinin son bulacak olması takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

        Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni sezonun ilk bölümünde Ümit'e hayat veren Hande Soral'ın da ayrılacağı dizide bomba bir gelişme daha yaşanacak ve Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen karakterlerinden Fekeli'yi oynayan Kerem Alışık reyting rekortmeni diziden ayrılacak.

            İddiaların devamında Kerem Alışık dizinin 106 ya da 107. bölümünde veda edeceği yer aldı.

            Bilindiği gibi televizyon ekranlarının soluk soluğa izlenen yapımı Bir Zamanlar Çukurova'nın ana karakterlerinden biri olan Murat Ünalmış'ın veda edecek olması ve yerine de ''Hakan Gümüşoğlu'' karakteri ile İbrahim Çelikkol'un getirilmesi uzun süre konuşulmuştu.
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            Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'da son saatleri onsuzluğa alışmak çok zor olacak! İbrahim Çelikkol bonmbasının patlamasına ramak kala...
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