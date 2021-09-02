Acun Ilıcalı acil operasyon çekti artık gına geldi! Masterchef'te hep aynı şeyi yaşıyor diye TV 8'i silkeleyecek yayından kalkacak

Yapılan paylaşımlara göre Acun Ilıcalı dışarıdan her ne kadar bu olaylara sessiz kalsa da; 1 numaralı gündemi haline gelmiş durumda. İçeriden bilgi sızdıran kişinin kim olduğunu bulmak oldukça zor ki; Masterchef'in kamera arkası ekibi oldukça geniş kadroya sahip. Tek tek sorgulamak gibi bir şey de yapılamayacağı için burada çaresizlik kendini gösteriyordu.