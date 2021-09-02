Acun Ilıcalı acil operasyon çekti artık gına geldi! Masterchef'te hep aynı şeyi yaşıyor diye TV 8'i silkeleyecek yayından kalkacak... Türkiye'nin en iyi şefinin arandığı Masterchef'te ifşa skandallarının ardı arkası kesilmezken, Acun Ilıcalı'nın olaya el atacağı hatta yayının durdurulması bile olduğu iddiaları sosyal medyayı salladı. Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı Masterchef yayından kalkacak mı? İşte izleyiciyi üzen haberin detayları...
Masterchef programında yaşanan ve kafa bulandıran o sıkıntılar herkesi oldukça üzdü. Acun Ilıcalı'yı da son derece üzdüğü düşünülen bu problemlere çare; birkaç günlük yayın arası ve kontrol olacağı iddiaları ortalığı çalkaladı.
Masterchef'te sular bir türlü durulmak bilmiyor. Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren 2021 sezonunu baştan aşağı yakan Masterchef; ifşa şoklarından bir türlü kendini kurtaramadı. 2020 yılında ardı ardına gelen ifşalar yüzünden programda direkt olarak format değişikliğine gidilen ve her şeyin son gün belli olmasını sağlayan Acun Ilıcalı yine kurtaramamıştı.