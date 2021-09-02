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    • Magazin
    • 02.09.2021 11:54
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    • 02.09.2021 11:54
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    Acun Ilıcalı acil operasyon çekti artık gına geldi! Masterchef'te hep aynı şeyi yaşıyor diye TV 8'i silkeleyecek yayından kalkacak

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te bir türlü sular durulmak bilmiyor. Serhat Doğramacı'nın şampiyon olduğu yıl peş peşe ifşa şoklarının yaşanadığı Masterchef, bu sezon daha eleme turlarından bu yana aynı ifşaları yaşıyor. Yarışmaları hangi takımların kazandığından, elenecek olan isme kadar her şey sosyal medyada ifşalanırken aynı durum Survivor için de geçerli. Bu durum sabrını taşıran Acun Ilıcalı, TV 8'e operasyon çekmeye hazırlanıyor. Bu operasyon kapsamında Masterchef'in yeni bölüm yayınlarının durdurulması konusu bile var. İşte Masterchef ifşa detayları...

    Acun Ilıcalı acil operasyon çekti artık gına geldi!

    Acun Ilıcalı acil operasyon çekti artık gına geldi! Masterchef'te hep aynı şeyi yaşıyor diye TV 8'i silkeleyecek yayından kalkacak... Türkiye'nin en iyi şefinin arandığı Masterchef'te ifşa skandallarının ardı arkası kesilmezken, Acun Ilıcalı'nın olaya el atacağı hatta yayının durdurulması bile olduğu iddiaları sosyal medyayı salladı. Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı Masterchef yayından kalkacak mı? İşte izleyiciyi üzen haberin detayları...

    Masterchef programında yaşanan ve kafa bulandıran o sıkıntılar herkesi oldukça üzdü. Acun Ilıcalı'yı da son derece üzdüğü düşünülen bu problemlere çare; birkaç günlük yayın arası ve kontrol olacağı iddiaları ortalığı çalkaladı.

    Masterchef'te sular bir türlü durulmak bilmiyor. Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren 2021 sezonunu baştan aşağı yakan Masterchef; ifşa şoklarından bir türlü kendini kurtaramadı. 2020 yılında ardı ardına gelen ifşalar yüzünden programda direkt olarak format değişikliğine gidilen ve her şeyin son gün belli olmasını sağlayan Acun Ilıcalı yine kurtaramamıştı.

        Bu durumda içeriden birisinin bilgi sızdırdığı netlik kazanmıştı. Son olarak Görkem'in elenmesi ve bunun 1 gün önceden duyurulması yüzünden ifşa şokları yeniden kendini kanıtlamış oldu. Bu noktada Acun Ilıcalı'nın tek çaresi, bilgi sızdıranı bulmak ve bağını kesmek olacakken bu yönde bir adım attığı da görülmeyince izleyenler sinirlendi.

        Seyir zevklerinin oldukça düştüğünü belirten izleyenler; buna acilen bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdiler. Bu noktada da Twitter, yayından kaldırma iddialarıyla çalkalandı.

        Masterchef Görkem'in elenmesiyle birlikte bu iddialar ortalığı resmen kasıp kavururken; Acun Ilıcalı'nın atacağı adıma dair birkaç kişi Twitter'da paylaşımlarda bulundu.

            Yapılan paylaşımlara göre Acun Ilıcalı dışarıdan her ne kadar bu olaylara sessiz kalsa da; 1 numaralı gündemi haline gelmiş durumda. İçeriden bilgi sızdıran kişinin kim olduğunu bulmak oldukça zor ki; Masterchef'in kamera arkası ekibi oldukça geniş kadroya sahip. Tek tek sorgulamak gibi bir şey de yapılamayacağı için burada çaresizlik kendini gösteriyordu.

            İzleyenler, oltalama yönteminin kurtaracağını söyleseler de; bu yöntem de işe yaramayacaktır. Çünkü program çekiliyor ve zarf atma gibi bir şey mümkün değil. Bu durumda geriye tek çare kalıyor; o da 2 gün yayın arası verip tüm ekibi tek tek denetlemek. Acun Ilıcalı'nın artık bu noktaya dayandığı ve harekete geçeceği düşünülüyor. Peki, planlanan tarih ne zaman?

            Masterchef'in birkaç gün yayın arası vermesi için planlanan tarih Ekim ayı içerisinde haftasonu olarak düşünülüyor. Bu noktada zaten 1 gün yayında olmayan Masterchef; 1 gün de yayından kaldırıldığında oldukça boş olacak. Bu süreyi stok video dolduracak olsa da; gecikme yaşandığından dolayı 1 gün arada kaynamış olacak.

                Söz konusu denetleme sonucunda kimin köstebek olduğu netlik kazanacak mı, bu da muallakken; tüm bunların iddiadan ibaret olması ve resmi bir açıklama gelmemesi izleyenlerin tepki göstermesine sebebiyet veriyor. Masterchef izleyenleri resmi açıklamanın gelmesini bekliyor.
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                Haberler Magazin Acun Ilıcalı acil operasyon çekti artık gına geldi! Masterchef'te hep aynı şeyi yaşıyor diye TV 8'i silkeleyecek yayından kalkacak
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