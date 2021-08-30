Yapımcılığını Erhan Öz'ün üstlendiği Fulya ile Umudun Olsun programı ünlü gazeteci Fulya Öztürk'ün sunumuyla hafta içi her gün FOX TV ekranlarına geliyor. Yayımlandığı ilk günden itibaren ilgi çeken programda psikolog olarak yer alan Esra Ezmeci hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Fulya ile Umudun Olsun Psikolog Esra kimdir? Esra Ezmeci kaç yaşında, nereli?

ESRA EZMECİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1 Ağustos 1986 tarihinde İstanbul'da doğan Esra Ezmeci İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle mezun oldu. Uzman Klinik Psikolog Ezmeci İstanbul Haliç Üniversitesi'nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptı.

Daha sonra adli bilimler doktorasına geçiş yapan genç psikolog İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde stajını yaptı.

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev yaptı. Etiler'de Terapi Evreni isminde kendi terapi merkezini kurdu.

Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli hususlarda danışmanlık ve tedavi çalışmalarını sürdürmektedir.

12 Temmuz 2021 pazartesi gününden itibaren FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında psikolog olarak bulunuyor.