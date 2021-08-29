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    • 29.08.2021 14:59
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    • 29.08.2021 15:23
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    TRT Spor Yıldız yayın akışı 29 Ağustos 2021 Pazar! TRT Spor Yıldız canlı izleme linki

    TRT Spor Yıldız yayın akışı günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Vatandaşlar 29 Ağustos 2021 Pazar TRT Spor Yıldız yayın akışını araştırıyor. Bugün TRT Spor Yıldız'da neler var? Cev 2021 kadınlar avrupa voleybol şampiyonası sekizli final karşılaşması "polonya - ukrayna" (canlı) saat 20:25'te TRT Spor Yıldız'da yayımlanacak. TRT Spor Yıldız canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 29 Ağustos TRT Spor Yıldız yayın akışının tamamı...

    takvim.com.tr
    TRT Spor Yıldız yayın akışı 29 Ağustos 2021 Pazar! TRT Spor Yıldız canlı izleme linki

    29 Ağustos 2021 Pazar TRT Spor Yıldız yayın akışını merak eden milyonlarca TV izleyicisi TRT Spor Yıldız yayın akışı listesini haberimizden inceleyebilecek. TRT Spor Yıldız'da bugün neler var? Televizyon izleyicileri 29 Ağustos 2021 Pazar TRT Spor Yıldız yayın akışına bakarak bugün kanalda nelerin olabileceğini görebilecek. İşte 29 Ağustos 2021 Pazar TRT Spor Yıldız yayın akışı...

    TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI 29 AĞUSTOS 2021 PAZAR

    • 03:25 İstiklal Marşı
    • 03:30 2020 TOKYO PARALİMPİK OLİMPİYAT OYUNLARI (Canlı)
    • 08:00 ELMAS LİG
    • 10:00 2020 TOKYO PARALİMPİK OLİMPİYAT OYUNLARI (Canlı)
    • 16:00 Efsanelerin İzinde
    • 16:05 Sağlıklı Spor
    • 16:10 WSBK YARIŞLARI
    • 17:20 CEV 2021 KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI SEKİZLİ FİNAL KARŞ. "TÜRKİYE-ÇEKYA" (Canlı)
    • 19:15 2020 TOKYO PARALİMPİK OLİMPİYAT OYUNLARI ''TÜRK GÜNLÜĞÜ''
    • 19:50 Takvim Yaprakları
    • 19:55 2020 TOKYO PARALİMPİK OLİMPİYAT OYUNLARINDA BUGÜN ''ÖZETLER''
    • 20:25 CEV 2021 KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI SEKİZLİ FİNAL KARŞ. "POLONYA - UKRAYNA" (Canlı)
    • 22:15 2020 TOKYO PARALİMPİK OLİMPİYAT OYUNLARI ''TÜRK GÜNLÜĞÜ''
    • 00:15 2020 TOKYO PARALİMPİK OLİMPİYAT OYUNLARINDA BUGÜN ''ÖZETLER''
    • 00:45 Haber Bülteni
    • 01:00 CEV 2021 KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI SEKİZLİ FİNAL KARŞ. "TÜRKİYE-ÇEKYA"
    • 02:50 Sağlıklı Spor

    TRT YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ

    Türksat 4A uydusunda hizmet veren kanalın frekans bilgileri şu şekilde:

    Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 (SD/HD)

    Digiturk 87. kanal

    D-Smart 86. kanal (HD)

    KabloTV 242. kanal (HD)

    Turkcell TV+ 71. Kanal

    tivibu 85. Kanal

    Vodafone TV 72. kanal (SD)

    TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLEME LİNKİ

    İnternet üzerinden TRT Spor Yıldız'ı izlemek için trtspor.com.tr linkine tıklayabilirsiniz.

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    Haberler Televizyon TRT Spor Yıldız yayın akışı 29 Ağustos 2021 Pazar! TRT Spor Yıldız canlı izleme linki
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