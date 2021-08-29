29 Ağustos 2021 Pazar TRT Spor Yıldız yayın akışını merak eden milyonlarca TV izleyicisi TRT Spor Yıldız yayın akışı listesini haberimizden inceleyebilecek. TRT Spor Yıldız'da bugün neler var? Televizyon izleyicileri 29 Ağustos 2021 Pazar TRT Spor Yıldız yayın akışına bakarak bugün kanalda nelerin olabileceğini görebilecek. İşte 29 Ağustos 2021 Pazar TRT Spor Yıldız yayın akışı...
TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI 29 AĞUSTOS 2021 PAZAR
- 03:25 İstiklal Marşı
- 03:30 2020 TOKYO PARALİMPİK OLİMPİYAT OYUNLARI (Canlı)
- 08:00 ELMAS LİG
- 10:00 2020 TOKYO PARALİMPİK OLİMPİYAT OYUNLARI (Canlı)
- 16:00 Efsanelerin İzinde
- 16:05 Sağlıklı Spor
- 16:10 WSBK YARIŞLARI
- 17:20 CEV 2021 KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI SEKİZLİ FİNAL KARŞ. "TÜRKİYE-ÇEKYA" (Canlı)
- 19:15 2020 TOKYO PARALİMPİK OLİMPİYAT OYUNLARI ''TÜRK GÜNLÜĞÜ''
- 19:50 Takvim Yaprakları
- 19:55 2020 TOKYO PARALİMPİK OLİMPİYAT OYUNLARINDA BUGÜN ''ÖZETLER''
- 20:25 CEV 2021 KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI SEKİZLİ FİNAL KARŞ. "POLONYA - UKRAYNA" (Canlı)
- 22:15 2020 TOKYO PARALİMPİK OLİMPİYAT OYUNLARI ''TÜRK GÜNLÜĞÜ''
- 00:15 2020 TOKYO PARALİMPİK OLİMPİYAT OYUNLARINDA BUGÜN ''ÖZETLER''
- 00:45 Haber Bülteni
- 01:00 CEV 2021 KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI SEKİZLİ FİNAL KARŞ. "TÜRKİYE-ÇEKYA"
- 02:50 Sağlıklı Spor
TRT YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ
Türksat 4A uydusunda hizmet veren kanalın frekans bilgileri şu şekilde:
Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 (SD/HD)
Digiturk 87. kanal
D-Smart 86. kanal (HD)
KabloTV 242. kanal (HD)
Turkcell TV+ 71. Kanal
tivibu 85. Kanal
Vodafone TV 72. kanal (SD)
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLEME LİNKİ
İnternet üzerinden TRT Spor Yıldız'ı izlemek için trtspor.com.tr linkine tıklayabilirsiniz.