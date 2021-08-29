Dönerse ortalık karışır! Korkunç ayrılık sonrası Turgut Alp gelsin sesleri yükseldi! Bu kez kılıcını...

Kahredici ayrılık ardından Turgut Alp gelsin sesleri yükseldi. Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp tarihi karakteri ile büyük beğeni toplayan Cengiz Coşkun'un yeni sezonda Kuruluş Osman dizisine gelmesi izleyicilerin en büyük isteklerinden birisi oluyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde beş sezon süresince canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle gönülleri fetheden Cengiz Coşkun'un yeni sezonda Kuruluş Osman dizisine katılımı bekleniyordu. Bilindiği üzere endeksin sıkı takipçileri Bamsı Bey'in ölümü ardından Turgut Alp'in Kuruluş Osman'da da yer almasını istiyor. Hem de tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in bulunduğu görülüyor.
CİHAN PADİŞAHI YAVUZ SULTAN SELİM'İ OYNAYACAK!
Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak ve Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacak. Dizide Hafsa Hatun'u ise Hazal Filizküçükköse oynayacak.
TURGUT ALP'İN TARİHTEKİ YERİ
Turgut Alp, Osmanlı İmparatorluğu'nun erken savaşçılarından biriydi. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yakın arkadaşıydı.
Ömrü boyunca Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi 'ye de hizmet etti. İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın fethinde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi.
Yaklaşık 125 yaşında öldü. Mezarı İnegöl'de Turgutalp (Genci) köyü mezarlığında bulunur. Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki mezar gerçek değil onursal bir mezardır.
1988 yılında TRT 1'de 12 bölüm olarak yayınlanan Kuruluş "Osmancık" adlı dizide Turgut Alp'i Zekai Müftüoğlu canlandırmıştır. 2014-2019 yılları arasında TRT 1 de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Cengiz Coşkun tarafından canlandırılmıştır.