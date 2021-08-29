Dönerse ortalık karışır! Korkunç ayrılık sonrası Turgut Alp gelsin sesleri yükseldi! Bu kez kılıcını...

Kahredici ayrılık ardından Turgut Alp gelsin sesleri yükseldi. Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp tarihi karakteri ile büyük beğeni toplayan Cengiz Coşkun'un yeni sezonda Kuruluş Osman dizisine gelmesi izleyicilerin en büyük isteklerinden birisi oluyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde beş sezon süresince canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle gönülleri fetheden Cengiz Coşkun'un yeni sezonda Kuruluş Osman dizisine katılımı bekleniyordu. Bilindiği üzere endeksin sıkı takipçileri Bamsı Bey'in ölümü ardından Turgut Alp'in Kuruluş Osman'da da yer almasını istiyor. Hem de tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in bulunduğu görülüyor.