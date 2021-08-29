Türkiye Çekya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? TRT Spor Yıldız Türkiye Çekya voleybol maçı canlı izleme linki!

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finallere yükseldi. D Grubu'nda5'te 5 yapan filenin sultanları, B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya ile rakip oldu. Karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekleyen sporseverler Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı Türkiye Çekya voleybol maçı canlı izleme linki ve diğer detaylar...
TÜRKİYE ÇEKYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları bugün (29 Ağustos 2021 Pazar) çeyrek final maçına çıkacak. Türkiye Çekya voleybol maçı saat 17:30'da başlayacak. Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayımlanacak.
"ADIMIZI FİNALE YAZDIRMAK İSTİYORUZ"
Çekya'nın ardından Polonya-Ukrayna galibini bekleyeceklerini aktaran takım kaptanı Eda Erdem Dündar, şunları söyledi;
''Takım olarak hazırız, inanıyoruz ki burada da güzel işler başaracağız. Heyecanlıyız, iddialıyız tekrardan oynadığımız finali yakalamak istiyoruz. Aynı başarıyı en azından tekrarlamak istiyoruz. Çok uzun ve zorlu bir yaz oldu bizim için. Bu son hedef turnuvamız, o yüzden de güzel bitirmek istiyoruz. Buradan inşallah iki maçta da galibiyet alıp adımızı finale yazdırmak istiyoruz.''
Takımın her şeyin en iyisini hak ettiğini dile getiren kaptan, "Renkli karakterlerden kurulu bir takımız. Herkes birbirine yardım ediyor, çok seviyor. Her şey bizim için pozitif anlamda iyi gidiyor. İnşallah hedeflerimize ulaşabiliriz" diye konuştu.