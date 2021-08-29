Türkiye Çekya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? TRT Spor Yıldız Türkiye Çekya voleybol maçı canlı izleme linki!

"ADIMIZI FİNALE YAZDIRMAK İSTİYORUZ"

Çekya'nın ardından Polonya-Ukrayna galibini bekleyeceklerini aktaran takım kaptanı Eda Erdem Dündar, şunları söyledi;

''Takım olarak hazırız, inanıyoruz ki burada da güzel işler başaracağız. Heyecanlıyız, iddialıyız tekrardan oynadığımız finali yakalamak istiyoruz. Aynı başarıyı en azından tekrarlamak istiyoruz. Çok uzun ve zorlu bir yaz oldu bizim için. Bu son hedef turnuvamız, o yüzden de güzel bitirmek istiyoruz. Buradan inşallah iki maçta da galibiyet alıp adımızı finale yazdırmak istiyoruz.''

Takımın her şeyin en iyisini hak ettiğini dile getiren kaptan, "Renkli karakterlerden kurulu bir takımız. Herkes birbirine yardım ediyor, çok seviyor. Her şey bizim için pozitif anlamda iyi gidiyor. İnşallah hedeflerimize ulaşabiliriz" diye konuştu.