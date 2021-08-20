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    • 20.08.2021 22:15
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    Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Kardeşlerim 2. sezon bölümleri hangi tarihte yayınlanacak?

    Dizi severler tarafından gündemde sıklıkla Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. ATV’de yayınlanan ve kısa sürede oyuncu kadrosu, konusu ile çok sevilen dizi Kardeşlerim’in yeni bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği merak edilmeye başlandı. 18.bölümü ile sezon finali yapan dizi ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki Kardeşlerim 2. sezon bölümleri hangi tarihte yayınlanacak?

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak?

    Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Kardeşlerim 2. sezon bölümleri hangi tarihte yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeşin hayatını anlatan, duygusal yönü yüksek dizinin yeni bölümleri heyecanşa beklenmeye başladı. Peki Kardeşlerim yeni sezon tarihi belli oldu mu?

    KARDEŞLERİM YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Henüz net bir tarih açıklanmadı, Eylül ayında başlaması bekleniyor.

    KARDEŞLERİM SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

    "Umuda kelepçe vuramazsınız. Bizler umuda aşık çocuklarız…"

    Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar. Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...

        KONUSU VE OYUNCULARI

        Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

        Yapım: NGM Media
        Yapımcı: Nazlı Heptürk
        Yönetmen: Serkan Birinci
        Senaryo: Gül Abus Semerci
        Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)
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