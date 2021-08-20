Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Kardeşlerim 2. sezon bölümleri hangi tarihte yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeşin hayatını anlatan, duygusal yönü yüksek dizinin yeni bölümleri heyecanşa beklenmeye başladı. Peki Kardeşlerim yeni sezon tarihi belli oldu mu?
KARDEŞLERİM YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Henüz net bir tarih açıklanmadı, Eylül ayında başlaması bekleniyor.
KARDEŞLERİM SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
"Umuda kelepçe vuramazsınız. Bizler umuda aşık çocuklarız…"
Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar. Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...