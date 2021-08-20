Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 20.08.2021 19:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.08.2021 20:05
    ABONE OL

    Baş Belası 10. bölüm canlı izle! Baş Belası son bölüm izle! İpek ve Şahin’in hayatı tehlikeye giriyor!

    Dizi severler tarafından Baş Belası 10. bölüm canlı izle! Baş Belası son bölüm izle seçenekleri yoğun bir şekilde araştırılır oldu. ATV’de Cuma akşamları yayınlanan konusu ve oyuncuları ile oldukça dikkat çeken dizinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek ve internet üzerinden izlemek isteyenler link araştırmasına başladı. Yeni bölümde yine heyecanlı olaylar yaşanacak, İpek ve Şahin’in hayatı tehlikeye giriyor. İşte Baş Belası 10.bölüm izleme linki…

    takvim.com.tr
    Baş Belası 10. bölüm canlı izle!

    Baş Belası 10. bölüm canlı izle! Baş Belası son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'de yeni başlamasına rağmen oldukça sevilen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor ve neler yaşanacağı araştırılıyor. Baş Belası 10. bölüm canlı izle linkini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    Baş Belası 10. bölüm 3. fragmanı yayında

    BAŞ BELASI 10. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞ BELASI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Hayatımdaki en değerli varlığı kaybetmenin ne demek olduğunu yaşadım ben!"

    İpek ve Şahin, Şebeke'yle ilgili buldukları yeni ipucunun peşinden giderken kendilerini bir olay mahallinin ortasında bulur.

    Olayın Şebeke'nin cinayeti olduğundan emin olan ikili vakayı hızlıca kapatır. Şahin ve İpek sık sık emniyetten ayrılarak kendi araştırmalarına devam ederken onların bu birlikteliği dikkat çeker. Şahin, İpek'le terapiye başladıklarını söyleyince Yener, İpek'ten rapor talep eder.

    İpek ve Şahin çalışmalarına gece gündüz demeden gizlice devam eder. İpek'in evinde çalışan ikili evdekilere yakalanmamak için uğraş verir. Ortak amaçları ve geçirdikleri zaman onları birbirine daha da yakınlaştırırken Peri bu yakınlaşmadan rahatsızdır.

    İpek'in evini dinleyen Simge, Şebeke hakkında tanıklık yapacak bir kadına ulaşan İpek ve Şahin'in artık öldürülmesine karar verir. Simge'nin bu kararı ikilinin hayatlarını tehlikeye sokar.

        SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Ameliyata alınan Doruk yaşam savaşı verirken bu durumdan kendini sorumlu tutan İpek perişandır. İpek'i bu vicdan azabından kurtarmak isteyen Şahin'in sözleri ikilinin daha da yakınlaşmasını sağlar.

        Nermin'i Doruk'un başında hastanede bırakan İpek ve Şahin, Umut'la birlikte şüpheli bir ölümü araştırmaya başlar. Bir uçurumun dibinde bulunan gencin ölümünün ardındaki sırları çözmek kolay olmayacaktır.

        Şahin, savcı yardımcısı tarafından kendisine iletilen bilgiyi İpek'le paylaşır ve ikili bu ipucunun peşine düşer. 'Şebeke'ye ulaşmalarını sağlayacak bir iş insanının evine giden ikili, yaptıkları araştırmada yeni bir anahtar ele geçirir. Bu araştırmalarının sonunda Şahin'i şok edecek bir sonuç ortaya çıkacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        28 Şubat paşaları için 3 seçenek!
        Haberler Televizyon Baş Belası 10. bölüm canlı izle! Baş Belası son bölüm izle! İpek ve Şahin’in hayatı tehlikeye giriyor!
            SON DAKİKA