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    • Televizyon
    • 19.08.2021 22:14
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    • 19.08.2021 22:14
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    Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? Kadroya yeni oyuncu dahil oldu…

    Yaz tatilinin bitmesine az bir zaman kala izleyiciler merakla Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Konusu ve oyuncularıyla keyifle izlenen TRT 1’de yayınlanan dizinin 2. sezonu için bekleyiş başladı. Kadrodan eksilenler olsa da yeni katılan isimler de yakından takip ediliyor. Peki Gönül Dağı yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Hangi yeni oyuncu kadroya dahil oldu? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı ne zaman başlıyor?

    Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizi 30. bölümü ile sezon finali yapmıştı ve heyecanla yeni bölümleri beklenmeye başlandı. Peki Gönül Dağı 2. yeni sezon çekimleri başladı mı ne zaman ekranlara gelecek?

    GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Sevilen dizi yeni sezon çekimleri için yarın sete çıkıyor, Eylül ayında yeni bölümlerin başlaması bekleniyor.

    KADROYA YENİ İSİM DAHİL OLDU!

    Gönül Dağı dizisinin kadrosuna Serkan Kuru katıldı.

    Son olarak 2019-2020 sezonunda Savaşçı dizisinde Ali Çekiç karakterine hayat veren başarılı oyuncu, dizide Doktor Kenan karakterine hayat verecek.

        GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

        Zahide ve Sefer'in düğün vakti gelmiştir. Bütün kasaba düğüne hazırlanırken en büyük iş amcaoğullarına düşer. Düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır. Öte yandan herkes Fikret'in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır?

        Asuman'ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir?

        Dilek'in Gedelli'deki işleri zora girmiştir ve İstanbul'a çağrılmaktadır. Bu atama haberiyle birlikte Taner ve Dilek ne yapacaktır?
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        Haberler Televizyon Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? Kadroya yeni oyuncu dahil oldu…
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