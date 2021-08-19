Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? Kadroya yeni oyuncu dahil oldu…

Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizi 30. bölümü ile sezon finali yapmıştı ve heyecanla yeni bölümleri beklenmeye başlandı. Peki Gönül Dağı 2. yeni sezon çekimleri başladı mı ne zaman ekranlara gelecek?
GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sevilen dizi yeni sezon çekimleri için yarın sete çıkıyor, Eylül ayında yeni bölümlerin başlaması bekleniyor.
KADROYA YENİ İSİM DAHİL OLDU!
Gönül Dağı dizisinin kadrosuna Serkan Kuru katıldı.
Son olarak 2019-2020 sezonunda Savaşçı dizisinde Ali Çekiç karakterine hayat veren başarılı oyuncu, dizide Doktor Kenan karakterine hayat verecek.