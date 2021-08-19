Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı 2. sezon için tarih verildi mi?

EZGİ MOLA DİZİDEN AYRILDI MI?

Ezgi Mola'nın menajeri, ayrılık haberlerinin yalanlayarak, "Bir ayrılık söz konusu değil, başarılı oyuncu 'Erşan Kuneri'yi bitirir bitirmez Masumlar Apartmanı'nın çekimlerine katılacak" açıklaması yaptığı öne sürüldü.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Farah Zeynep Abdullah: "Şunu bilmenizi isterim abuk sabuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci'nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci."