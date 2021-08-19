Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 19.08.2021 16:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.08.2021 16:39
    ABONE OL

    Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı 2. sezon için tarih verildi mi?

    Fenomen dizilerden biri olan ilk sezonu ilgiyle izlenen Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? TRT 1’de Salı akşamları ekrana gelen, konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgiyi üzerine toplayan dizinin ilk sezonu heyecan dolu sahnelerle sona ermişti. Yaz tatilinn bitmesine az bir zaman kala bundan sonra neler yaşanacağı, ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki Masumlar Apartmanı 2. sezon için tarih verildi mi? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak?

    Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı 2. sezon için tarih verildi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Safiye karakteri ile tanınan Ezgi Mola'nın yeni sezonda olmayacağı iddiaları dolaşırken dizinin ne zaman ekrana gelemeye başlayacağı da sıklıkla sorgulanıyor. Masumlar Apartmanı yeni sezonu ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    MASUMLAR APARTMANI 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Masumlar Apartmanı dizisi 37.bölümüyle sezon finali yaptı ve 2. yeni sezonun Eylül ayında başlaması bekleniyor.

    MASUMLAR APARTMANI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

    İnci'nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci'nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci'nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.

    Safiye bir yandan Han ve İnci'nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci'nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.

    Esat ise Gülben'in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben'le konuşmayı başarır.

        EZGİ MOLA DİZİDEN AYRILDI MI?

        Ezgi Mola'nın menajeri, ayrılık haberlerinin yalanlayarak, "Bir ayrılık söz konusu değil, başarılı oyuncu 'Erşan Kuneri'yi bitirir bitirmez Masumlar Apartmanı'nın çekimlerine katılacak" açıklaması yaptığı öne sürüldü.

        FARAH ZEYNEP ABDULLAH DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

        Farah Zeynep Abdullah: "Şunu bilmenizi isterim abuk sabuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci'nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Uçaktan düşen kişinin kimliği belli oldu
        Haberler Televizyon Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı 2. sezon için tarih verildi mi?
            SON DAKİKA