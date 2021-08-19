Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı 2. sezon için tarih verildi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Safiye karakteri ile tanınan Ezgi Mola'nın yeni sezonda olmayacağı iddiaları dolaşırken dizinin ne zaman ekrana gelemeye başlayacağı da sıklıkla sorgulanıyor. Masumlar Apartmanı yeni sezonu ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
MASUMLAR APARTMANI 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Masumlar Apartmanı dizisi 37.bölümüyle sezon finali yaptı ve 2. yeni sezonun Eylül ayında başlaması bekleniyor.
MASUMLAR APARTMANI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
İnci'nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci'nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci'nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.
Safiye bir yandan Han ve İnci'nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci'nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.
Esat ise Gülben'in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben'le konuşmayı başarır.