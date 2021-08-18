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    • 18.08.2021 23:07
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    • 18.08.2021 23:07
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon tarihi belli oldu mu?

    Reyting rekorları kıran dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? ATV’de Salı akşamları yayınlanan, konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken ve 6 sezondur ilgiyle izlenen dizinin yeni sezonu için heyecanlı ve meraklı bekleyiş başladı. Diziden ayrılan oyuncular da oldu, peki bu isimler kimler? EDHO 7. sezon tarihi belli oldu mu? Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde neler yaşanmıştı? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon tarihi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'de uzun yıllardır yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizinin yeni sezonu için heyecan dolu bekleyiş başladı ve neler yaşanacağı merak ediliyır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7.sezonu ile ilgili açıklama geldi mi? İşte detaylar…

    EDHO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezonuyla Eylül sonu ya da Ekim yine ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

    BOMBA AYRILIK İDDİASI

    1. sezondan bu yana kadroda yer alan Ozan Akbaba'nın yeni sezonun ilk bölümlerinde kadroya veda edeceği kulislerde konuşuluyor.

    Öte yandan bu iddialara dair dizinin yapım şirketinden ve Ozan Akbaba'dan henüz bir açıklama gelmedi.

    Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.

    Ünlü oyuncu Pelin Akil Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerini üzecek haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

    Akil binlerce beğeni alan paylaşımına, "Tüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi ve Bahar severleri kocaman öpüyorum. Her veda yeni bir başlangıç..." notunu ekledi.

        EDHO SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

        Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

        Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

        Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.
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