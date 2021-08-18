Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon tarihi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'de uzun yıllardır yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizinin yeni sezonu için heyecan dolu bekleyiş başladı ve neler yaşanacağı merak ediliyır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7.sezonu ile ilgili açıklama geldi mi? İşte detaylar…
EDHO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezonuyla Eylül sonu ya da Ekim yine ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
BOMBA AYRILIK İDDİASI
1. sezondan bu yana kadroda yer alan Ozan Akbaba'nın yeni sezonun ilk bölümlerinde kadroya veda edeceği kulislerde konuşuluyor.
Öte yandan bu iddialara dair dizinin yapım şirketinden ve Ozan Akbaba'dan henüz bir açıklama gelmedi.
Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.
Ünlü oyuncu Pelin Akil Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerini üzecek haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Akil binlerce beğeni alan paylaşımına, "Tüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi ve Bahar severleri kocaman öpüyorum. Her veda yeni bir başlangıç..." notunu ekledi.