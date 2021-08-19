Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlayacak? Camdaki Kız 2. sezon hangi tarihte? Çekimler…

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Nalan'ın içindeki korku, mutluluğuna kabus gibi çöküyor.

Feride, Cana'dan Koroğlu Ailesi'nin bütün yalanlarını öğrenince neye uğradığını şaşırır. Feride, her ne kadar bu gerçek karşısında yıkılsa da Nalan'ın mutluluğu için beklenmeyen bir karar veriyor.

Bir diğer taraftan kına gecesi ve düğün hazırlıkları devam ederken, Nalan'ın içini büyük bir korku kaplar. Feride'nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan'ın zihnini ele geçirir. Muzo ise geçmişten gelen karanlık bir sırla, Sedat'ı Nalan'ı üzmemesi konusunda uyarır. Bu sır yıllar önce iki kardeşin arasında uçurumlar açmıştır.