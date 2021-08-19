Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 19.08.2021 21:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.08.2021 21:26
    ABONE OL

    Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlayacak? Camdaki Kız 2. sezon hangi tarihte? Çekimler…

    Dizi severler gündemde sıklıkla Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Kanal D’de yayınlanan konusu ve oyuncuları ile oldukça dikkat çeken dizi ilk sezonuyla büyük yankı uyandırmıştı. Peki Camdaki Kız 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak? Perşembe akşamları ekrana gelen Camdaki Kız dizisinin çekimleri başladı mı? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlayacak?

    Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlayacak? Camdaki Kız 2. sezon hangi tarihte? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken, 9. bölümü ile heyecan dolu bir sezon finali yapan Camdaki Kız yeni sezon hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

    CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Eylül ayında yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kanal D'nin dizisi Camdaki Kız'ın çekimleri de başladı. Dizinin Nalan'ı Burcu Biricik Instagram hikayeler kısmından setten ilk kareyi paylaştı.

    CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

    Nalan'ın içindeki korku, mutluluğuna kabus gibi çöküyor.

    Feride, Cana'dan Koroğlu Ailesi'nin bütün yalanlarını öğrenince neye uğradığını şaşırır. Feride, her ne kadar bu gerçek karşısında yıkılsa da Nalan'ın mutluluğu için beklenmeyen bir karar veriyor.

    Bir diğer taraftan kına gecesi ve düğün hazırlıkları devam ederken, Nalan'ın içini büyük bir korku kaplar. Feride'nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan'ın zihnini ele geçirir. Muzo ise geçmişten gelen karanlık bir sırla, Sedat'ı Nalan'ı üzmemesi konusunda uyarır. Bu sır yıllar önce iki kardeşin arasında uçurumlar açmıştır.

        Cana sonunda Sedat ve Nalan'ı ayıracağından eminken, büyük bir yol ayrımında olan Feride'nin fikrini kim değiştirecek? Nalan'ın düğün gecesi Sedat'ın yanından ayrılarak gözyaşları içinde Feride'nin kapısını çalması ise korkularının yanında bir de hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Gözyaşları içinde olan Nalan'ın omzuna bir el uzanır. Peki bu el kimin eli olacak, Hayri kim?
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Galatasaray, Randers ile 1-1 berabere kaldı
        Haberler Televizyon Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlayacak? Camdaki Kız 2. sezon hangi tarihte? Çekimler…
            SON DAKİKA