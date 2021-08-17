Yalancı dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalancı dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Show TV'de ekrana gelecek olan dizi daha yayınlanmadan fragmanıyla yoğun ilgi gördü ve konusu, oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte dizi severlerin merak ettiği Yalancı dizisi hakkında bilgiler…
YALANCI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Eylül ayında başlayacak ve tarih henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
YALANCI KONUSU VE OYUNCULARI
İki taraf tek doğru!
Deniz (Burçin Terzioğlu) zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir (Salih Bademci) ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler.
Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez. Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.
Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.