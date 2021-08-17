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    • Televizyon
    • 17.08.2021 19:39
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    • 17.08.2021 19:39
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    Yalancı dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalancı dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    Dizi severler gündemde sıklıkla Yalancı dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Televizyon ekranlarındaki diziler yakından takip ediliyor ve özellikle yeni başlayanlar hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Show TV’de başlayacak olan Yalancı dizisi hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekti ve yayınlanan fragman heyecanın dozunu daha da arttırdı. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Yalancı dizi konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Yalancı dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalancı dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Show TV'de ekrana gelecek olan dizi daha yayınlanmadan fragmanıyla yoğun ilgi gördü ve konusu, oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte dizi severlerin merak ettiği Yalancı dizisi hakkında bilgiler…

    YALANCI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Eylül ayında başlayacak ve tarih henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

    YALANCI KONUSU VE OYUNCULARI

    İki taraf tek doğru!

    Deniz (Burçin Terzioğlu) zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir (Salih Bademci) ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler.

    Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez. Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

    Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.

        Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor.

        Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise şu şekilde:

        İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin.
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