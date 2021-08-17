Aşkın Tarifi 10. bölüm tek parça izle! Aşkın Tarifi son bölüm izle! Naz ile Fırat bir araya gelebilecek mi?

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AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Fırat'ın parayı vermesi için öne sürdüğü şart Naz'ı çileden çıkaracak, Naz Fırat'ın yaptığı iyiliği başka bir şekilde geri ödemeyi önerecektir.
Fırat'ın bu öneriyi kabul etmesiyle Fırat ile Naz'ın ezeli savaşlarındaki güç dengelerini değiştirecektir. Taylan, Fırat'ın restoranı kurtarmak için para aldığı kişi açığa çıkarınca Fırat'ın hem Naz hem de Sultan ile olan ilişkisi bitme noktasına gelecektir.
Fırat bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Naz ile Fırat'ın birlikte olabilmesi için hala bir umut var mıdır?
AŞKIN TARİFİ KONUSU NEDİR?
Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?