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    • 17.08.2021 18:19
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    • 17.08.2021 18:19
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    Aşkın Tarifi 10. bölüm tek parça izle! Aşkın Tarifi son bölüm izle! Naz ile Fırat bir araya gelebilecek mi?

    Gündemde dizi severler tarafından Aşkın Tarifi 10. bölüm tek parça izle! Aşkın Tarifi son bölüm izle sorgulamalarını sıklıkla yapar oldu. Kanal D’de Pazartesi akşamları yayınlanan konusu ve oyuncuları ile ilgiyle izlenen dizinin her bölümü merak konusu oldu. Peki Naz ile Fırat bir araya gelebilecek mi? Aşkın Tarifi dizisinin son bölümünü internetten izlemek isteyenler için link haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Aşkın Tarifi 10. bölüm tek parça izle!

    Aşkın Tarifi 10. bölüm tek parça izle! Aşkın Tarifi son bölüm izle seçenekleri arama motorları üzerinden sıkça araştırılıyor. Kanal D'de Pazartesi günü ekrana gelen ve izlemeyi kaçıranlar internet üzerinden izlemek istedikleri için link araştırması yapıyor. Sevilen yaz dizilerinden biri olan Aşkın Tarifi son bölüm izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

    AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Fırat'ın parayı vermesi için öne sürdüğü şart Naz'ı çileden çıkaracak, Naz Fırat'ın yaptığı iyiliği başka bir şekilde geri ödemeyi önerecektir.

    Fırat'ın bu öneriyi kabul etmesiyle Fırat ile Naz'ın ezeli savaşlarındaki güç dengelerini değiştirecektir. Taylan, Fırat'ın restoranı kurtarmak için para aldığı kişi açığa çıkarınca Fırat'ın hem Naz hem de Sultan ile olan ilişkisi bitme noktasına gelecektir.

    Fırat bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Naz ile Fırat'ın birlikte olabilmesi için hala bir umut var mıdır?

    AŞKIN TARİFİ KONUSU NEDİR?

    Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

        AŞKIN TARİFİ OYUNCULARI KİMLER?

        Kadir Doğulu (Fırat Karasu)

        Serra Arıtürk (Naz Soyluer)

        Cem Davran (Hazım Soyluer)

        Alper Saldıran (Taylan Günebakan)

        Yasemin Baştan (Sultan Yılmaz)

        Ümmü Putgül

        İdil Sivritepe

        Atakan Yılmaz,

        Elif Melda Yılmaz

        Mehmet Şeker

        Deniz Gürkan

        Gökhan Niğdeli

        Selim Akgül

        Asuman Sazlık

        Onur Yakıcı

        Batuhan Bayır
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        Haberler Televizyon Aşkın Tarifi 10. bölüm tek parça izle! Aşkın Tarifi son bölüm izle! Naz ile Fırat bir araya gelebilecek mi?
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