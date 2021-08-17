Aşkın Tarifi 10. bölüm tek parça izle! Aşkın Tarifi son bölüm izle! Naz ile Fırat bir araya gelebilecek mi?

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AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fırat'ın parayı vermesi için öne sürdüğü şart Naz'ı çileden çıkaracak, Naz Fırat'ın yaptığı iyiliği başka bir şekilde geri ödemeyi önerecektir.

Fırat'ın bu öneriyi kabul etmesiyle Fırat ile Naz'ın ezeli savaşlarındaki güç dengelerini değiştirecektir. Taylan, Fırat'ın restoranı kurtarmak için para aldığı kişi açığa çıkarınca Fırat'ın hem Naz hem de Sultan ile olan ilişkisi bitme noktasına gelecektir.

Fırat bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Naz ile Fırat'ın birlikte olabilmesi için hala bir umut var mıdır?