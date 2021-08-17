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    • 17.08.2021 11:12
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    • 17.08.2021 11:12
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    Kanal D işi biliyor Arka Sokaklar'a öyle yakışıklı bir polis geliyor ki ortalık karışır! Genç kızların sevgilisi el sıkıştı

    Türker İnanoğlu’nun kurduğu Erler Film imzalı Arka Sokaklar, Kanal D’de 16. sezonuna başlayacak. Yeni sezon hazırlıkları başlayan efsane dizinin ana kadrosundan Yüsra Geyik, Onur Bay ve Alp Korkmaz ayrılmıştı. Oyuncu kadrosunda bol sirkülasyona alışkın olduğumuz Arka Sokaklar, yakışıklı bir polisi ağırlamaya hazırlanıyor. Diziden ayrılanların yerini dolduracak isimlerin peşinde olan Kanal D yönetimi istediği oyuncuyu buldu. Genç kızların sevgilisinin gelişiyle ortalık fena halde kızışacağa benziyor.

    Kanal D işi biliyor Arka Sokaklar’a yakışıklı polis geliyor

    Kanal D işi biliyor Arka Sokaklar'a öyle yakışıklı bir polis geliyor ki ortalık karışır! Genç kızların sevgilisi el sıkıştı ... Kemik kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, Onur Bay, Alp Korkmaz gibi isimlere veda eden Arka Sokaklar'daki yaprak dökümü sonrası gelecek isimler izleyici tarafından merak konusuydu. Oyuncuların ayrılması 'Arka Sokaklar bitiyor mu?' gibi soruların yanıtlarının merak edilmesine yol açsa da, setten gelen haberler oldukça iyi. Son olarak diziye genç kızları kendine hayran bırakan bir 'yakışıklı' oyuncunun polis olarak katılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

    Kanal D dizisi Arka Sokaklar ekranların en uzun soluklu yapımı olarak yeni sezona da gümbür gümbür hazırlanıyor. Sezon finaline giren ve adeta 'yaprak dökümü' gibi kemik kadrodaki oyuncuların tek tek diziden ayrılması dizi camiasında 'Arka Sokaklar bitiyor mu' söylentilerine sebep olsa da Arka Sokaklar yeni sezonda yeni oyuncularıyla adeta bomba gibi dönüş yapacağının sinyalini veriyor. Yapımcıların 'yeni oyuncu' avına çıktığı söylentileri televizyon gündeminde konuşulan son söylentilerden sadece biri... Son olarak diziye genç kızları kendine hayran bırakan bir 'yakışıklı' oyuncunun polis olarak katılacağı iddia edildi.

    Hüsnü Çoban karakterine can veren Özgür Ozan'ın Netflix'te başka bir projeye imza atmasıyla ayrılma kararı aldığı Arka Sokaklar dizisinde, dizinin ana kadrosunda olan Ozan'ın yerini dolduracak bir oyuncuyla anlaşıldığı duyurulmuştu.

        Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar her sezona damga vuran bölümleri ile ekranların fenomen dizisi haline geldi. Dizinin sosyal medyada fenomenleşen karakterlerinden Hüsnü Çoban komiser karakterinin dizideki çocukları ile beraber sezon finalinde diziden tamamen ayrılmasıyla dizide büyük bir boşluk oldu. Bu boşluğu doldurmanın yolunu arayan yapımcılar, Hüsnü komiser yerine çok konuşulacak bir isimi incelemeye aldı.

        Bu oyuncunun ise oyuncu Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci olduğu iddia edilmişti.

        İSMAİL DEMİRCİ'DEN SONRA DİZİYE BİR BOMBA TRANSFER DAHA

        Bu bomba transferin ardından diziye genç ve yakışıklı bir oyuncu dahil edileceği konuşuluyor.

            Özgür Ozan'ın diziden ayrılma kararının ardından, dizide canlandırdığı Hüsnü Çoban karakterinin çocuklarını canlandıran Yüsra Geyik ve Onur Bay'ın da diziden ayrılması, fenomen dizinin hayranlarında hayal kırıklığı yaratmıştı. Diziye dahil edileceği konuşulan 'yakışıklı polis' ile diziden eksilen genç kadronun yerini dolduracak taze kanın bulunduğu konuşuluyor. İşte o oyuncu...

            Kanal D ve yapımcılar dizinin gelecek sezon reytinglerini de düşünerek oyuncu kadrosuna flaş bir transfer için hazırlıkarını sürdürüyordu. Sonunda ise genç ve yakışıklı isim Oğuz Peçe ile anlaşıldı.

            Oğuz Peçe, 22 Nisan 1991 İstanbul doğumludur. Çocukluktan beri oyunculuk hayali kuran Peçe, bu alanda eğitimler almıştır. İlk olarak Çılgın Dersane adlı sinema filminde rol almıştır. Büyük ilgi gören ve 3 seriden oluşan bu filmde rol alan Oğuz Peçe, daha sonra aynı filmin dizi versiyonu olan Çılgın Dersane Üniversitede adlı dizide rol almış ve özellikle genç kızları kendisine hayran bırakmıştır.

            Oğuz Peçe bu dizide Jobs Ahmet isimli karaktere hayat vermiş ve uzun süre adından söz ettirmiştir.göre hem Özgür Ozan hem de Şevket Çoruh Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda da kadroda yer alacak. Diziye polis olarak katılacak olan genç oyuncu Oğuz Peçe ise dizinin takipçilerinin radarına girdi. Genç kızların sevgilisi olan Peçe'nin katılımı artık genç kızlar da Arka Sokaklar için ekrana başına kitlenecek.
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            Haberler Televizyon Kanal D işi biliyor Arka Sokaklar'a öyle yakışıklı bir polis geliyor ki ortalık karışır! Genç kızların sevgilisi el sıkıştı
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