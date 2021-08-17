Kanal D işi biliyor Arka Sokaklar'a öyle yakışıklı bir polis geliyor ki ortalık karışır! Genç kızların sevgilisi el sıkıştı

Kanal D ve yapımcılar dizinin gelecek sezon reytinglerini de düşünerek oyuncu kadrosuna flaş bir transfer için hazırlıkarını sürdürüyordu. Sonunda ise genç ve yakışıklı isim Oğuz Peçe ile anlaşıldı.

Oğuz Peçe, 22 Nisan 1991 İstanbul doğumludur. Çocukluktan beri oyunculuk hayali kuran Peçe, bu alanda eğitimler almıştır. İlk olarak Çılgın Dersane adlı sinema filminde rol almıştır. Büyük ilgi gören ve 3 seriden oluşan bu filmde rol alan Oğuz Peçe, daha sonra aynı filmin dizi versiyonu olan Çılgın Dersane Üniversitede adlı dizide rol almış ve özellikle genç kızları kendisine hayran bırakmıştır.