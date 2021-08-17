Kanal D işi biliyor Arka Sokaklar'a öyle yakışıklı bir polis geliyor ki ortalık karışır! Genç kızların sevgilisi el sıkıştı ... Kemik kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, Onur Bay, Alp Korkmaz gibi isimlere veda eden Arka Sokaklar'daki yaprak dökümü sonrası gelecek isimler izleyici tarafından merak konusuydu. Oyuncuların ayrılması 'Arka Sokaklar bitiyor mu?' gibi soruların yanıtlarının merak edilmesine yol açsa da, setten gelen haberler oldukça iyi. Son olarak diziye genç kızları kendine hayran bırakan bir 'yakışıklı' oyuncunun polis olarak katılacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Kanal D dizisi Arka Sokaklar ekranların en uzun soluklu yapımı olarak yeni sezona da gümbür gümbür hazırlanıyor. Sezon finaline giren ve adeta 'yaprak dökümü' gibi kemik kadrodaki oyuncuların tek tek diziden ayrılması dizi camiasında 'Arka Sokaklar bitiyor mu' söylentilerine sebep olsa da Arka Sokaklar yeni sezonda yeni oyuncularıyla adeta bomba gibi dönüş yapacağının sinyalini veriyor. Yapımcıların 'yeni oyuncu' avına çıktığı söylentileri televizyon gündeminde konuşulan son söylentilerden sadece biri... Son olarak diziye genç kızları kendine hayran bırakan bir 'yakışıklı' oyuncunun polis olarak katılacağı iddia edildi.
Hüsnü Çoban karakterine can veren Özgür Ozan'ın Netflix'te başka bir projeye imza atmasıyla ayrılma kararı aldığı Arka Sokaklar dizisinde, dizinin ana kadrosunda olan Ozan'ın yerini dolduracak bir oyuncuyla anlaşıldığı duyurulmuştu.