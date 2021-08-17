Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 17.08.2021 17:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2021 17:02
    ABONE OL

    Kalp Yarası 7. bölüm tek parça izle! Kalp Yarası son bölüm izle! Bazı şeyler var bilmiyorsun…

    Gündemde dizi severler tarafından merakla Kalp Yarası 7. bölüm tek parça izle! Kalp Yarası son bölüm izle sorgulamaları yapılır oldu. ATV’de Pazartesi akşamları yayınlanan ve yeni başlamasına rağmen ilgiyle izlenen dizi yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Son bölümün hemen ardından yeni fragman da yayınlandı ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. “Bazı şeyler var bilmiyorsun” cümlesi kulaklara kazındı. İşte Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı…

    takvim.com.tr
    Kalp Yarası 7. bölüm tek parça izle! Kalp Yarası son bölüm izle! Bazı şeyler var bilmiyorsun…

    Kalp Yarası 7. bölüm tek parça izle! Kalp Yarası son bölüm izle seçenekleri arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. ATV'nin sevilen dizisi özellikle konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor ve tüm bilgiler merakla araştırılıyor. Son bölümdeki heyecan dolu sahnelerin ardından yeni fragman da yayınlandı, peki Pazartesi akşamları ekranlara gelen Kalp Yarası dizisinin 8. yeni bölümünde yaşanacaklar…

    KALP YARASI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

    KALP YARASI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Ben artık yokum!"

    Baha, Ayşe tarafından reddedilmenin acısını Ferit'ten çıkarmak için Fırtına'ya ilaç enjekte eder.Fırtına ilacın etkisiyle kontrolden çıkar ve Ferit'i üzerinden atar.

    Ferit'in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkıma sebep olur. Azade, Ferit'in başına gelenlerden Ayşe'yi sorumlu tutar.Ferit'i bulabilmek için tüm imkanlar seferber edilirken Ayşe de Ferit'i bulabilmek için canla başla çalışmaya başlar. Ferit'e gerçek duygularını söyleyemeyen ve içi kan ağlayarak onu reddetmek zorunda kalan Ayşe için bu kaza bir milat olacaktır.Kardeşinin canını yakanın Yaman olduğunu öğrenen Sinan içindeki öfkeyi bir türlü atamamaktadır. Bu işin peşine düşer ancak hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.Ebru ve Sinan ilişkisini tamamen yanlış anlayan Leman'ın kıskançlıktan gözü döner. Bu gereksiz kıskançlık Leman'a büyük hatalar yaptıracaktı

        KALP YARASI KONUSU VE OYUNCULARI

        Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Stoltenberg’den flaş Afganistan açıklaması
        Haberler Televizyon Kalp Yarası 7. bölüm tek parça izle! Kalp Yarası son bölüm izle! Bazı şeyler var bilmiyorsun…
            SON DAKİKA