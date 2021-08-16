Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 16.08.2021 20:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.08.2021 20:01
    ABONE OL

    Kalp Yarası 7. yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası son bölüm izle! Ferit nerede, eve dönebilecek mi?

    Dizi severler tarafından Kalp Yarası 7. yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası son bölüm izle sorgulamaları yoğun bir şekilde yapılır oldu. ATV’de Pazartesi akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizide heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ferit’in atının konağa boş bir şekilde dönmesi konakta herkesi perişan ediyor ve sorumlu olarak Ayşe görülüyor. Peki Ferit nerede, eve dönebilecek mi? İnternetten canlı yayın olarak izlemek isteyenler için Kalp Yarası 7. yeni bölüm linki haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kalp Yarası 7. yeni bölüm canlı izle!

    Kalp Yarası 7. yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası son bölüm izle seçenekleri arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile ilgiyle izlenen dizide sular durulmuyor. Ayşe tarafından reddedilen Baha türlü oyunlara başvuruyor ve cezası Ayşe'ye kesiliyor. Peki attan düşen Ferit'e ne olacak? Kalp Yarası 7. yeni bölüm izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

    KALP YARASI 7. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KALP YARASI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Ben artık yokum!"

    Baha, Ayşe tarafından reddedilmenin acısını Ferit'ten çıkarmak için Fırtına'ya ilaç enjekte eder.Fırtına ilacın etkisiyle kontrolden çıkar ve Ferit'i üzerinden atar. Ferit'in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkıma sebep olur. Azade, Ferit'in başına gelenlerden Ayşe'yi sorumlu tutar.Ferit'i bulabilmek için tüm imkanlar seferber edilirken Ayşe de Ferit'i bulabilmek için canla başla çalışmaya başlar. Ferit'e gerçek duygularını söyleyemeyen ve içi kan ağlayarak onu reddetmek zorunda kalan Ayşe için bu kaza bir milat olacaktır.Kardeşinin canını yakanın Yaman olduğunu öğrenen Sinan içindeki öfkeyi bir türlü atamamaktadır. Bu işin peşine düşer ancak hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.Ebru ve Sinan ilişkisini tamamen yanlış anlayan Leman'ın kıskançlıktan gözü döner. Bu gereksiz kıskançlık Leman'a büyük hatalar yaptıracaktı

        KALP YARASI KONUSU VE OYUNCULARI

        Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yangında kül olan umutlar yardımlaşma ile yeşeriyor
        Haberler Televizyon Kalp Yarası 7. yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası son bölüm izle! Ferit nerede, eve dönebilecek mi?
            SON DAKİKA