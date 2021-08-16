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    • 16.08.2021 17:47
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    Bergen filmi konusu nedir? Bergen filmi oyuncuları kimler? Ne zaman vizyona girecek?

    Dizi ve film severler tarafından merakla Bergen filmi konusu nedir? Bergen filmi oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. "Acıların Kadını" olarak anılan sanatçının hayatı film olacak ve vizyona girecek. Önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in gerçek hayatını konu alacak olan Bergen filmi oyuncuları kimler? Daha önce Serenay Sarıkaya’nın canlandıracağı öğrenilmişti ve değişiklik oldu. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Bergen filmi konusu nedir?

    Bergen filmi konusu nedir? Bergen filmi oyuncuları kimler? Ne zaman vizyona girecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üzücü hayat hikayesi ile gündem konusu olan usta sanatçının hayatı film oluyor ve izleyicilerle buluşacak. Merakla bekleyenler ise Bergen filmi hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Canlandıracak oyuncunun kim olduğu da açıklandı? İşte detaylar…

    BERGEN FİLMİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

    "Acıların Kadını" olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in hayatı film oluyor.

    Serenay Sarıkaya'nın yoğun iş temposundan dolayı ayrılmak zorunda kaldığı Bergen rolünü ise Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

    BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

    Müjdeli haberi Twitter hesabından veren Farah Zeynep Abdullah, Bergen'in fotoğrafını paylaşarak "Bergen 02.22" notunu yazdı.

    Filmin 2022 Yılı, Şubat ayında vizyona gireceği tahmin ediliyor.

        FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

        Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde Beşiktaş, İstanbul'da dünyaya geldi. Farah Zeynep Abdullah'ın babası Irak Türkmeni, annesi Boşnak göçmenidir. 'Farah' ismini ailesinin çok sevdiği İran Şahı Muhammed Rıza Şah Pehlevi'nin son eşi Prenses Farah Diba'dan aldı.

        Küçük yaşlarından itibaren müziğe ve oyunculuğa ilgi duyan başarılı oyuncu, ilk ve orta öğretiminin ardından okumaya başladığı İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'indeki eğitimini yarıda bırakıp babasının işi dolayısıyla İngiltere'de tamamladı.

        Farah Zeynep Abdullah, İngiltere'de Fransızca, medya, tiyatro ve fotoğrafçılık dersleri aldı. Tiyatroda oynadığı birçok oyunu Fransızca ve İngilizce oynamıştır. Daha sonrasında tiyatro öğretmeninin teşvikiyle profesyonel oyuncu olmaya karar vermiştir.

        İngiltere'de Kent Üniversitesi'nde Fransızca Drama bölümünde lisans eğitimini sürdürürken 2010 yılında Türkiye'den Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizi için oyunculuk teklifi aldı. Okulunu dondurarak 2 yıl dizide rol aldıktan sonra İngiltere'ye döndü ve 2013 yılında mezun olarak diplomasını aldı.

        Birçok dizi ve filmde rol alan Farah Zeynep Abdullah, şu anda son zamanların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda İnci rolünü canlandırıyor.
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