Bergen filmi konusu nedir? Bergen filmi oyuncuları kimler? Ne zaman vizyona girecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üzücü hayat hikayesi ile gündem konusu olan usta sanatçının hayatı film oluyor ve izleyicilerle buluşacak. Merakla bekleyenler ise Bergen filmi hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Canlandıracak oyuncunun kim olduğu da açıklandı? İşte detaylar…
BERGEN FİLMİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?
"Acıların Kadını" olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in hayatı film oluyor.
Serenay Sarıkaya'nın yoğun iş temposundan dolayı ayrılmak zorunda kaldığı Bergen rolünü ise Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.
BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Müjdeli haberi Twitter hesabından veren Farah Zeynep Abdullah, Bergen'in fotoğrafını paylaşarak "Bergen 02.22" notunu yazdı.
Filmin 2022 Yılı, Şubat ayında vizyona gireceği tahmin ediliyor.