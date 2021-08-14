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    • 14.08.2021 22:02
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    Hangisi 1975 yapımı Hababam Sınıfı filmindeki liseler arası bilgi yarışmasında sorulan sorulardan biri değildir?

    Hangisi 1975 yapımı Hababam Sınıfı filmindeki liseler arası bilgi yarışmasında sorulan sorulardan biri değildir? Sorusunun cevabı akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. ATV’de yayınlanan her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’deki soruların cevapları merak ediliyor ve yanıtları Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bugünkü soru oldukça dikkat çekti. İşte milyonların ilgisini çeken o çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı...

    takvim.com.tr
    Hangisi 1975 yapımı Hababam Sınıfı filmindeki liseler arası bilgi yarışmasında sorulan sorulardan biri değildir?

    Hangisi 1975 yapımı Hababam Sınıfı filmindeki liseler arası bilgi yarışmasında sorulan sorulardan biri değildir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlanan fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster bu akşam da izleyicileri ekrana kilitledi. Sorulan soruların cevapları merak konusu oldu. İşte gündemde büyük ilgi uyandıran o sorunun doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Hangisi 1975 yapımı Hababam Sınıfı filmindeki liseler arası bilgi yarışmasında sorulan sorulardan biri değildir?

    A: Glikoz nedir?

    B: Zaire Cumhurbaşkanı kimdir?

    C: Bir mil kaç metredir?

    D: İlk halife kimdir?

    Doğru cevap: D şıkkı İlk halife kimdir?
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