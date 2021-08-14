1 Ağustos 2021'de Tokyo Olimpiyatları Erkekler 100 metre finalinde yarışan Su Bingtan 1984'ten beri Olimpiyatlarda Erkekler 100 metre finalinde yarışan atletler arasında hangi özellikteki ilk atlet olmuştur? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlanan fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster bu akşam da izleyicileri ekrana kilitledi. Sorulan soruların cevapları merak konusu oldu. İşte gündemde büyük ilgi uyandıran o sorunun doğru yanıtı...