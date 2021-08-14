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    1 Ağustos 2021'de Tokyo Olimpiyatları Erkekler 100 metre finalinde yarışan Su Bingtan 1984'ten beri Olimpiyatlarda...

    1 Ağustos 2021'de Tokyo Olimpiyatları Erkekler 100 metre finalinde yarışan Su Bingtan 1984'ten beri Olimpiyatlarda Erkekler 100 metre finalinde yarışan atletler arasında hangi özellikteki ilk atlet olmuştur? Sorusunun cevabı akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. ATV’de yayınlanan her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’deki soruların cevapları merak ediliyor ve yanıtları Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bugünkü soru oldukça dikkat çekti. İşte milyonların ilgisini çeken o çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı...

    takvim.com.tr
    1 Ağustos 2021’de Tokyo Olimpiyatları Erkekler 100 metre finalinde yarışan Su Bingtan 1984’ten beri Olimpiyatlarda...

    1 Ağustos 2021'de Tokyo Olimpiyatları Erkekler 100 metre finalinde yarışan Su Bingtan 1984'ten beri Olimpiyatlarda Erkekler 100 metre finalinde yarışan atletler arasında hangi özellikteki ilk atlet olmuştur? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlanan fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster bu akşam da izleyicileri ekrana kilitledi. Sorulan soruların cevapları merak konusu oldu. İşte gündemde büyük ilgi uyandıran o sorunun doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 1 Ağustos 2021'de Tokyo Olimpiyatları Erkekler 100 metre finalinde yarışan Su Bingtan 1984'ten beri Olimpiyatlarda Erkekler 100 metre finalinde yarışan atletler arasında hangi özellikteki ilk atlet olmuştur?

    A:17 yaşından küçük olan

    B:32 yaşından büyük olan

    C:Tek bacağı olmayan

    D:Siyah kökenli olmayan

    Doğru cevap: D şıkkı Siyah kökenli olmayan
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    Haberler Televizyon 1 Ağustos 2021'de Tokyo Olimpiyatları Erkekler 100 metre finalinde yarışan Su Bingtan 1984'ten beri Olimpiyatlarda...
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