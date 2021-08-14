Zeki Müren'den dinlediğiniz Veda Busesi adlı şarkının sözleri Beş Hececiler grubundan hangi şaire aittir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlanan fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster bu akşam da izleyicileri ekrana kilitledi. Sorulan soruların cevapları merak konusu oldu. İşte gündemde büyük ilgi uyandıran o sorunun doğru yanıtı...