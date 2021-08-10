Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 10.08.2021 12:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.08.2021 12:38
    ABONE OL

    Kalp Yarası 6. bölüm izle! ATV dizisi Kalp Yarası son bölüm izle

    ATV ekranlarınına damgasını vuran yaz dizisi Kalp Yarası dün akşam 6. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde Baha'nın ortaya çıkması Ayşe ve Ferit'in gerçek duygularını birbirlerine açmasına engel oldu. Ferit Ayşe'ye mesafe alırken, Ayşe kaçak ve yaralı Baha'yla uğraşmak durumunda kaldı. Kalp Yarası 6. bölüm izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte ATV dizisi Kalp Yarası son bölüm izle linki

    Kalp Yarası 6. bölüm izle!

    Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kalp Yarası dün akşam yeni bölümüyle izleyicilerini ağırladı. Heyecan dolu anların yaşandığı bölümde Hande ise Ayşe'yi Baha'yla köşeye sıkıştıracağını düşünürken ters köşe oldu. Azade ve Hande ilk defa karşı karşıya geldi. Ferit tüm şüphelerine rağmen Ayşe'ye karşı büyük bir adım attı. İşte Kalp Yarası 6. bölüm izle seçeneği

    SANCAKZADE KONAĞI'NI BEKLEYEN BÜYÜK SINAV

    Baha'nın ortaya çıkması Ayşe ve Ferit'in gerçek duygularını birbirlerine açmasına engel olur. Ferit Ayşe'ye mesafe alırken, Ayşe kaçak ve yaralı Baha'yla uğraşmak durumunda kalır.

    İşte son bölüm izleme seçeneği;

    KALP YARASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KALP YARASI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Hande ise Ayşe'yi Baha'yla köşeye sıkıştıracağını düşünürken ters köşe olur. Azade ve Hande ilk defa karşı karşıya gelirler.

    Ferit tüm şüphelerine rağmen Ayşe'ye karşı büyük bir adım atar, ancak Baha yüzünden sıkışan Ayşe'nin tepkileri ikiliyi bambaşka bir duyguya sürükler.

    Baha'nın Ayşe saplantısı ise tüm konak halkını büyük ve acı bir sınavdan geçirecektir.

        EVCİLİK OYUNU GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR!

        Ayşe, Ferit'e karşı saklamakta zorlandığı, kendine bile itiraf edemediği hisler içindedir. Kıskançlık duygusuyla bir türlü baş edemeyerek Ferit'e boşanmak istediğini söyler. Ferit ise soru sormamak konusunda söz verdiği Ayşe'nin hayatıyla ilgili kuşkular yaşamaktadır.

        Sinan'ın eski aşkı Ebru'nun Hatay'a dönmesi ortalığı karıştırır. Üstelik çocukları Müge ve Cenk'in arkadaşlığı nedeniyle iki eski aşık istemeseler de bir araya gelmek durumunda kalırlar. Ebru'nun dönüşü Leman'ı çıkmaz bir yola sokar.

        Ferit'ten vazgeçmeyen Hande tehlikeli bir oyuna girişir. Hande'nin oyunu Sancakzade Konağı'na bomba gibi düşer. Diğer yanda Ayşe karşılıklı anlaşmayla başlayan evcilik oyununun gerçeğe dönüştüğünü fark eder. Ferit'in de Ayşe'ye karşı hisleri ağır basar. Ne var ki onları kötü bir sürpriz beklemektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kesin haber olduk, Müge Anlı’ya da çıkarız
        Haberler Televizyon Kalp Yarası 6. bölüm izle! ATV dizisi Kalp Yarası son bölüm izle
            SON DAKİKA