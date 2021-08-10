Kalp Yarası 6. bölüm izle! ATV dizisi Kalp Yarası son bölüm izle

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kalp Yarası dün akşam yeni bölümüyle izleyicilerini ağırladı. Heyecan dolu anların yaşandığı bölümde Hande ise Ayşe'yi Baha'yla köşeye sıkıştıracağını düşünürken ters köşe oldu. Azade ve Hande ilk defa karşı karşıya geldi. Ferit tüm şüphelerine rağmen Ayşe'ye karşı büyük bir adım attı. İşte Kalp Yarası 6. bölüm izle seçeneği
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Baha'nın ortaya çıkması Ayşe ve Ferit'in gerçek duygularını birbirlerine açmasına engel olur. Ferit Ayşe'ye mesafe alırken, Ayşe kaçak ve yaralı Baha'yla uğraşmak durumunda kalır.
İşte son bölüm izleme seçeneği;
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Hande ise Ayşe'yi Baha'yla köşeye sıkıştıracağını düşünürken ters köşe olur. Azade ve Hande ilk defa karşı karşıya gelirler.
Ferit tüm şüphelerine rağmen Ayşe'ye karşı büyük bir adım atar, ancak Baha yüzünden sıkışan Ayşe'nin tepkileri ikiliyi bambaşka bir duyguya sürükler.
Baha'nın Ayşe saplantısı ise tüm konak halkını büyük ve acı bir sınavdan geçirecektir.