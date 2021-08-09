Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler, nerede yayınlanacak? Fragman...

Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler, nerede yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Mecnun'un sekiz yıldır komadan uyanmasıyla birlikte dizinin konusunun nasıl şekilleneceği belli olmaya başladı. Oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken Leyla ile Mecnun dizisi ile ilgili tüm bilgiler ve fragman haberimizde yer alıyor.
LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Leyla ile Mecnun'un ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Bir dönemin en dikkat çekici yapımlarından olan Leyla ile Mecnun, tam kadrosuyla yakında yeni bölümleri ile Exxen'de yayınlanacak.
LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI KİMLER?
Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt gibi usta isimlerin tam kadro olarak yer alacağı Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sının ise oyuncu Deniz Işın olacağı, yönetmen Onur Ünlü tarafından açıklanmıştı.Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi televizyon dizileriyle tanınan 29 yaşındaki oyuncu Deniz Işın, Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı olmuştu.
ALİ ATAY KİMDİR?
Dursun Ali Atay (d. 20 Nisan 1976, Rize), Türk oyuncu, müzisyen ve film yönetmenidir.
20 Nisan 1976 tarihinde Rize'de doğdu. 1999'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Ali Atay "Şapkadan Babam Çıktı" adlı dizide başarısız illüzyonist Maksut'u oynamıştır. TRT'de 3 sezon boyunca yayınlanan Leyla ile Mecnun adlı komedi dizisinde oynadığı Mecnun Çınar karakteriyle çok büyük bir başarı yakalamıştır. Dizi yayından kaldırıldıktan sonra aynı dizi ekibi ile beraber çekilen ve Star Tv'de yayınlanan Ben de Özledim dizisinde kendini oynamıştır. Ayrıca, Leyla ile Mecnun ekibinin kurmuş olduğu Leyla The Band grubunun vokalistidir.2014 Haziranında ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu Limonata adlı başrollerinde Serkan Keskin ve Ertan Saban'ın bulunduğu sinema filminin çekimlerine başlamıştır.