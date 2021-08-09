Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler, nerede yayınlanacak? Fragman...

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Leyla ile Mecnun'un ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Bir dönemin en dikkat çekici yapımlarından olan Leyla ile Mecnun, tam kadrosuyla yakında yeni bölümleri ile Exxen'de yayınlanacak.

LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt gibi usta isimlerin tam kadro olarak yer alacağı Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sının ise oyuncu Deniz Işın olacağı, yönetmen Onur Ünlü tarafından açıklanmıştı.Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi televizyon dizileriyle tanınan 29 yaşındaki oyuncu Deniz Işın, Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı olmuştu.