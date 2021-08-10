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    • 10.08.2021 15:33
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    • 10.08.2021 15:33
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    Böyle giderse dizi kalmayacak Gönül Dağı'nın yıldızı ceketini aldı çıktı! TRT 1'de ayrılık sıra sıra geliyor kimse tutamıyor

    TRT 1 ekranlarının geride bıraktığımız sezon en sürpriz işlerinden biri olan Gönül Dağı, cumartesi akşamları adından bolca söz ettirmeyi başarmıştı. Başrollerini Berk Atan’la Gülsim Ali İlhan’ın paylaştığı Gönül Dağı'nın 2.sezonu ne zaman merakla beklenirken öncesinde ayrılık haberleri peş peşe geliyor. Utku Ateş'in ayrılığının yankıları dinmemişken, Gönül Dağı cephesinden bir ayrılık haberi daha geldi. Bu gidişle Gönül Dağı eski tadını vermeyebilir.

    Gönül Dağı dizisinde sürpriz ayrılık

    Böyle giderse dizi kalmayacak Gönül Dağı'nın yıldızı ceketini aldı çıktı! TRT 1'de ayrılık sıra sıra geliyor kimse tutamıyor... TRT'nin cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi Gönül Dağı'nın çekimleri ay sonunda başlıyor. 31. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek olan dizide bir ayrılık yaşandı. Utku Ateş'in umulmadık ayrılık haberinin ardından Gönül Dağı dizisinden bir ayrılık haberi daha geldi. Başarılı oyuncu ekibe veda etti. İşte o yıkan ayrılık haberinin detayları...

    Anadolu topraklarındaki kültürü samimiyet kokan sahneler eşliğinde gözler önüne seren Gönül Dağı'nda ayrılık sinyalleri bir kez daha verildi.

    İlk sezonuyla izleyenlerin ciddi ölçüde memnuniyetini kazanan ve 2.sezonda da aynı etkiyi yakalamayı hedefleyen Gönül Dağı'nda Utku Ateş'in ayrılığı hayranlarını yıkmıştı.

        Çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekimleri gerçekleşen Gönül Dağı dizisinden daha önce Utku Ateş ayrılmıştı.

        Cam Tavanlar dizisine transfer olan oyuncunun dizi final yaptıktan sonra yeniden Gönül Dağı'na dönüp dönmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

        Gönül Dağı'nda Fadime karakterine hayat veren Cemre Melis Çınar, TRT 1'in çok sevilen dizisine veda etti.

            CEMRE MELİS ÇINAR'IN YENİ PROJESİ MERAK EDİLİYOR

            Gönül Dağı dizisinde Fadime karakterini canlandıran Cemre Melis Çınar, peş peşe rol aldığı yapımlarla iyi bir çıkış yakaladı.

            Elif dizisiyle adını duyuran oyuncu sonrasında ise Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Süreyya karakteriyle konuşuldu.

            Final yapan Kefaret dizisinde Berna karakterine hayat veren genç oyuncu son dönemde 3 farklı karakteri canlandırarak dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun yeni projesi merakla bekleniyor.
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