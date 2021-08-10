Böyle giderse dizi kalmayacak Gönül Dağı'nın yıldızı ceketini aldı çıktı! TRT 1'de ayrılık sıra sıra geliyor kimse tutamıyor... TRT'nin cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi Gönül Dağı'nın çekimleri ay sonunda başlıyor. 31. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek olan dizide bir ayrılık yaşandı. Utku Ateş'in umulmadık ayrılık haberinin ardından Gönül Dağı dizisinden bir ayrılık haberi daha geldi. Başarılı oyuncu ekibe veda etti. İşte o yıkan ayrılık haberinin detayları...