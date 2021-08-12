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    • 12.08.2021 10:18
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    • 12.08.2021 10:18
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    Kardeşlerim'de geçen sezon izlediğiniz her şeyi unutun! Transferler 1 değil 2 değil tam 3 gelenler gidenleri aratacak

    atv ekranlarının kısa sürede fenomen dönüşen dizisi Kardeşlerim, yeni sezon ne zaman başlayacak merak ediliyor. Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun, Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak ve Aylin Akpınar’ın paylaştığı Kardeşlerim'in yeni sezonunda pek çok değişiklik seyirciyi bekliyor olacak. Sete çıkmaya hazırlanan Kardeşlerim ekibine gelen transferler dizinin havasını değiştirecek. Diziden bazı isimlerin ayrılmasının ardından gelen transferler bomba. Kardeşlerim 18. Bölüm sezon finalinin ardından yaşanan gelişmelerin bir kısmı dizinin hayranlarının canını sıkar hale gelmişti. Bu haberimizdeki detaylar sizleri daha da şaşırtacak.

    Kardeşlerim’de geçen sezon izlediğiniz her şeyi unutun!

    Kardeşlerim'de geçen sezon izlediğiniz her şeyi unutun! Transferler 1 değil 2 değil tam 3 gelenler gidenleri aratacak ... Anne ve babalarıın arka arkaya kaybettikten sonra beş parasız bir şekilde hayatta tutunmaya çalışan dört kardeşin hikayesini anlatan Kardeşlerim dizisi birçok genç oyuncuyu ilk kez izleyiciyle tanıştırmıştı. ATV'nin çok sevilen ve yeni sezonu büyük bir merakla beklenen Kardeşlerim dizisi için yaz tatli bitti. Ekip çok yakında yeniden sete çıkacak ve yeni sezon için çekimlere başlayacak. Bu arada dizinin oyuncu kadrosunda büyük bir hareketlilik var.

    Birçok genç oyuncunun rol aldığı ve geçen sezon sessiz sedasız başlamasına rağmen kısa sürede reyting rekorları kıran ATV dizisi Kardeşlerim ekibi yeni sezon için sete çıkmaya hazırlanırken ekipteki hareketlilik çok dikkat çekici.

    Daha geçen sezon sona ererken Kardeşlerim dizisinden ayrılıkların ve yeni oyuncuların katılımlarının olacağı kulaklara çalınmıştı. Yaz boyunca tatilde olan dizide yeni sezon yaklaşınca hakeretlilik de başladı.

        Şu ana kadar oyunculardan Ayşe karakterini canlandıran Çağla Şimşek ekipten ayrıldı.

        Dizinin senaristi Burcu Över'in ayrılığı da ortaya çıktı. Yayınlandığı günden itibaren seyircinin büyük beğenisini kazanan Kardeşlerim dizisinin başarılı oyuncuları yeni sezon için sete çıkmaya hazırlanıyor.

        Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk ve Onur Seyit Yaran gibi usta isimlerin rol aldığı Kardeşlerim dizisinde herkesin merak ettiği detaylar çok şaşırtacak.

            Genç oyuncu Yaprak Medine, yeni sezonda Kardeşlerim dizisinde rol alacak. Aynı zamanda fotomodel olan 25 yaşındaki oyuncu, ilk dizi deneyimini Menajerimi Ara dizisiyle kazanmıştı. Medine, Menajerimi Ara dizisinde Kıraç'ın kızını oynuyordu.

            Dizinin oyuncu kadrosuna katılacağı iddia edilen yeni bir isim daha geldi. Bu yeni isim ise Aslıhan Kapanşahin. 20 yaşındaki oyuncu en son Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol almıştı. Ondan önce de Ufak Tefek Cinayetler'in oyuncu kadrosunda yer almıştı.

            Atakan Hoşgören de 2. sezonun merak edilen rolüne hayat verecek. Genç oyuncu diziye 4 kardeşin yengesi, Orhan'ın eşi olan Şengül'ün yeğeni rolünde katılacak. Oldukça önemli bir role sahip olan takan Hoşgören, okulun zengin ve havalı kızlarından Süsen ile sevgili olacak.

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