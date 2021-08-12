Kardeşlerim'de geçen sezon izlediğiniz her şeyi unutun! Transferler 1 değil 2 değil tam 3 gelenler gidenleri aratacak ... Anne ve babalarıın arka arkaya kaybettikten sonra beş parasız bir şekilde hayatta tutunmaya çalışan dört kardeşin hikayesini anlatan Kardeşlerim dizisi birçok genç oyuncuyu ilk kez izleyiciyle tanıştırmıştı. ATV'nin çok sevilen ve yeni sezonu büyük bir merakla beklenen Kardeşlerim dizisi için yaz tatli bitti. Ekip çok yakında yeniden sete çıkacak ve yeni sezon için çekimlere başlayacak. Bu arada dizinin oyuncu kadrosunda büyük bir hareketlilik var.