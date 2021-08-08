Müge Anlı ne zaman başlıyor? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak?

Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılır oldu.Cinayet dosyaları, kayıplar, suçluların bulunmasına yardımcı olmasının yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesini de ekrana getiren fenomen program Müge Anlı ile Tatlı Sert için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki yeni sezon tarihi belli oldu mu?
MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı belli olmadı. Programın Eylül ayında tekrar ekranlarda olması bekleniyor.
İşte programda yaşanan son gelişmeler;
Müge Anlı 35 yaşındaki şizofreni rahatsızlığı olan hurdacı Hasan Ergün'ün 19 Nisan 2020'den beri haber alınamadığı bilgisini verdi. Büyükşen çiftinin yakın komşusu Osman Büyükdoğrucan konuştu. Osman Bey, Metin Bey ile evlerinin 50 metre olduğu bilgisini verip arka mutfakta oturduğu için hiç ses duymadığını söyledi.
Osman Bey o akşam bir şey duysa zaten çıkıp bakacağını ifade etti. Muzaffer Bey olay yerine ilk vardığı zaman Osman Büyükdoğrucan'a neredeydin, hiç duymadın mı dediğini, onun ise "Ben balkondaydım duymadım" dediğini aktardı ve az önce de röportajda mutfakta oturuyordum dediğini, o sıcakta nasıl mutfakta oturulduğunu sorguladı.